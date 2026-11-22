Alkarass dramatiskā finālā pārspēj pasaules pirmo raketi Zverevu un izcīna vēsturisku titulu
Spānijas tenisists Karloss Alkarass svētdien svinēja uzvaru sezonas noslēguma tenisa turnīrā "ATP Finals".
Pagājušā gada finālists jau pirmajā geimā, servējot pretiniekam, tika pie trim breikbumbām, taču tās neizmantoja. Pēc tam viņš uzvarēja četrus geimus pēc kārtas, pārliecinoši svinot uzvaru pirmajā setā.
Otrajā setā viss izšķīrās taibreikā, ko labāk sāka Vācijas tenisists - 3:0, bet nākamās sešas izspēles uzvarēja 2018. un 2021. gada turnīra uzvarētājs Zverevs - 6:3. Alkarass atspēlēja trīs mačbumbas, uzvarot nākamās četras izspēles un punktu spēlei pielika ar otro mačbumbu - 9:7.
Jau ziņots, ka pusfinālā Alkarass ar 3-6, 6-3, 7-6 (7:1) pārspēja amerikāni Benu Šeltonu (ATP 4.), bet Zverevs ar 7-6 (7:0), 6-4 uzvarēja krievu Daņiilu Medvedevu (ATP 5.).
Pirms tam Alkarass bija labākais Ivana Lendla vārdā nosauktajā grupā, ar 6-2, 6-2 pārspējot amerikāni Frensisu Tiafo (ATP 8.), ar 6-2, 6-4 - Medvedevu un ar 6-4, 6-1 - itāli Flavio Kobolli (ATP 6.).
Savukārt Zverevs ieņēma pirmo vietu Džona Makinroja vārdā nosauktajā grupā. Viņš grupas spēlēs ar 6-4, 7-6 (8:6) pieveica francūzi Arturu Fisu (ATP 7.), ar 6-4, 6-4 bija pārāks pār spāni Rafelu Hodaru (ATP 10.) un ar 6-2, 7-6 (7:4) uzvarēja Šeltonu.
Divu iepriekšējo sezonas noslēguma turnīru uzvarētājs itālis Janniks Sinners (ATP 2.) traumas dēļ šosezon par titulu necīnījās. "ATP Finals" vienspēļu turnīrs noslēgsies svētdien.
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