Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs.
Hokejs
Šodien 20:43
Punnenovs sekmē “Lakers” uzvaru Šveices čempionāta spēlē
Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs svētdien Šveices hokeja līgas (NL) mačā tika galā ar 18 metieniem un palīdzēja Rapersvilas-Jonas "Lakers" izcīnīt uzvaru.
"Lakers" savā laukumā ar 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) pārspēja Langnavas "Tigers". Punnenovs atvairīja 18 no 20 metieniem, tiekot galā ar 90% raidījumu.
"Tigers" nevar palīdzēt Oskars Lapinskis, kurš sezonas sākumā iedzīvojās savainojumā.
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions", kas ar 55 punktiem 22 spēlēs ir pārliecinoša turnīra līdere. "Tigers" ar 35 punktiem 23 mačos atrodas sestajā vietā, bet "Lakers" ar 25 punktiem ierindojas 12. pozīcijā. Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiones titulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".