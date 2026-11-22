Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis.
Hokejs
Šodien 18:56
Gudļevskis atvaira 20 metienus, taču tas neglābj viņa komandu no zaudējuma Vācijas čempionātā
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien atvairīja 20 metienus Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" no zaudējuma.
"Fischtown Pinguins" viesos ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) piekāpās Nirnbergas "Ice Tihers". Gudļevskis atvairīja 20 metienus, tiekot galā ar 90,9% raidījumu. Ar 28 punktiem 18 spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem sesto vietu 14 komandu čempionātā.
Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie". Gudļevskis un "Fischtown Pinguins" izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Minhenes "Red Bull", kuras rindās sezonas otrajā pusē spēlēja Alberts Šmits, zaudēja pusfinālā.