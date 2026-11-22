Pēc vēsturiskiem panākumiem "Riga" šķiras no galvenā trenera Adriāna Guļas
Latvijas futbola klubs "Riga" ir pārtraucis līgumu ar galveno treneri Adriānu Guļu, svētdien paziņoja "Riga".
"Riga" ziņo, ka "pēc abpusējas vienošanās esam pārtraukuši līgumu ar 51 gadu veco galveno treneri Guļu, kurš komandu vadīja gandrīz divus gadus un kļuva par 2025. gada Latvijas čempionu". Slovākijas speciālists Guļa par "Riga" galveno treneri kļuva 2025. gada janvārī.
Paziņojumā teikts, ka "treneris ar "Riga" komandu pie kluba stūres bija 96 oficiālās spēlēs, komandai izcīnot 65 uzvaras, 21 reizi spēlējot neizšķirti un piedzīvojot desmit zaudējumus".
Slovākijas speciālista vadībā komanda kļuva par 2025. gada Latvijas čempioni un šogad sasniedza vēsturisku panākumu kluba vēsturē, iekļūstot Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Konferences līgas pamatturnīrā. Ar Guļu trenera postenī "Riga" šogad uzvarēja Latvijas Superkausā un Livonijas kausā.
Vienība ziņo, ka darbu klubā ir noslēguši arī galvenā trenera asistenti Norberts Guļa un Petars Argjusi. Par iespējamajiem kandidātiem galvenā trenera amatā "Riga" vēl neziņo.