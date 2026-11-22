Spānijas motosportists Marks Markess.
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Šodien 16:11
Markess par spīti neveiksmīgajam startam nodrošina kārtējo "MotoGP" čempiontitulu
Spānijas motosportists Marks Markess svētdien motošosejas pasaules čempionāta 20. posmā - Portugāles "Grand Prix" - finišēja astotajā vietā un otro sezonu pēc kārtas nodrošināja pasaules čempiona titulu.
Markam Markesam ("Ducati Lenovo") svētdien Portugāles "Grand Prix" sacīkstē vajadzēja iekļūtu labāko devītniekā, lai nodrošinātu savu astoto čempiontitulu divus posmus līdz sezonas beigām.
Par Portugāles "Grand Prix" posma uzvarētāju kļuva itālis Marko Bedzeki ("Aprilia"), kuram otrajā vietā, zaudējot nepilnas četras sekundes sekoja komandas biedrs spānis Horhe Martins. Labāko trijnieku noslēdza spānis Rauls Fernandess ("SuperFile Trackhouse").
Marks Markess uz brīdi bija noslīdējis līdz desmitajai pozīcijai, ar ko nepietiktu, lai nodrošinātu čempiontitulu. Pēdējos apļos viņš pakāpās uz devīto vietu, bet pēc konkurenta kritiena pēdējā aplī finišēja astotais. Šosezon "MotoGP" notiks 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī.