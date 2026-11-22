"TTT Juniorēm" graujošs zaudējums Baltijas līgas mačā
"TTT Juniores" svētdien Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) mačā viesos ar 47:105 (8:33, 18:25, 12:30, 9:17) atzina Klaipēdas "Neptunas" pārākumu.
Latvijas vienībā ar desmit punktiem un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Elīza Omula, deviņus punktus guva Darina Ivanova, bet ar septiņiem punktiem maču noslēdza Monta Čulkstena un Zane Dzenīte.
Mājinieču rindās rezultatīvākā ar 33 punktiem un sešām pārtvertām bumbām bija Teilore Obraiena, kamēr Urte Čižauskaite iekrāja 23 punktus un 20 bumbas zem groziem.
Klaipēdas komanda ar piecām uzvarām astoņās spēlēs turnīra tabulā ieņem trešo vietu. "TTT Juniores" ar bilanci 1-7 atrodas pēdējā pozīcijā 11 komandu konkurencē.
A divīzijā no Latvijas komandām spēlē "Liepāja"/LSSS, "Rīgas Stradiņa universitāte", "TTT Rīga" un "TTT Juniores", bet B divīzijā - "Daugavpils Universitāte", "TTT kadetes" un RSU-2.
Abās divīzijās komandas aizvada divu apļu turnīru, pēc tam izslēgšanas spēļu turnīrā noskaidrojot četras finālčetrinieka komandas.
Pēc WBBL sezonas Latvijas komandas sāks Latvijas Sieviešu basketbola līgas (LSBL) turnīru, kur "play-off" izspēlē noskaidros LSBL čempiones.
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Pagājušajā sezonā "TTT Rīga" finālā ar 79:94 piekāpās Viļņas "Kibirkštis", kas uzvarēja otro sezonu pēc kārtas.