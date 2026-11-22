Meijam četri punkti, Ķēniņam trīs - "Mogo"/RSU hokejisti Lietuvā izcīna pārliecinošu uzvaru
"Mogo"/RSU hokejisti svētdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) spēlē izcīnīja drošu panākumu.
"Mogo"/RSU viesos ar 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) pārspēja Elektrēnu "Energija". Pirmās trešdaļas vidū Latvijas vienību vadībā izvirzīja Ronalds Ķēniņš. Aptuveni divas minūtes vēlāk mājinieki izlīdzināja rezultātu, taču perioda izskaņā "Mogo"/RSU vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Gints Meija, kurš guva vārtus vairākumā.
Otrajā trešdaļā "Energija" vārtos ripu raidīja Kristers Ansons un Rauls Ozollapa, bet trešajā periodā precīzs metiens padevās Rūdolfam Polcam. Uzvarētāju rindās Meija spēli noslēdza ar četriem (1+3) punktiem, Ķēniņš iekrāja trīs (1+2) punktus, bet Kaspars Daugaviņš asistēja divos vārtu guvumos. Viesu vārtos Henrijs Ančs tika galā ar 17 metieniem.
Turnīra tabulā Kijivas "Capitals" ir 26 punkti 16 spēlēs, "Mogo"/RSU guvusi 25 punktus 13 dueļos, "Liepājas hokeja komandai" ir 22 punkti 16 cīņās, bet Tallinas "Panter" - 21 punkts 17 mačos. Tālāk "Zemgale"/LBTU vienībai ir 18 punkti 12 spēlēs, Rīgas HS/"Dinaburga" - desmit punkti 17 cīņās, "Hockey punks" un Rīgas "Prizma"/RTU vienībai ir astoņi punkti attiecīgi 15 un 14 mačos, bet četrus punktus 12 spēlēs ir sakrājusi Elektrēnu "Energija".
Pamatturnīrā komandas aizvada četru apļu turnīru, katrai spēlējot 32 mačus. Pēc pamatturnīra izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu.
Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām pamatturnīru noslēgs augstākajā vietā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm. Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.