Verstapens Lasvegasā iztur sīvu konkurentu spiedienu un izcīna 75. uzvaru F-1 karjerā
"Red Bull" pilots Makss Verstapens sestdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) 21. posma - Lasvegasas "Grand Prix" - sacīkstē, izcīnot 75. uzvaru F-1 karjerā.
Verstapens sacīksti sāka no pirmās pozīcijas un pēc starta to nosargāja, taču nespēja iekrāt pārsvaru pār tuvākajiem konkurentiem. Sacīkstes vidusdaļā trasē izbrauca drošības mašīna, un, atsākoties sacīkstei, uz brīdi vadību pārņēma Džordžs Rasels ("Mercedes"), taču viņu drīz vien apsteidza pasaules čempions Kimi Antonelli ("Mercedes").
Pēdējos apļos par pirmo vietu cīnījās Verstapens un Antonelli, bet "Mercedes" pilotu priekšpēdējā aplī apsteidza abi "McLaren" pārstāvji Lando Noriss un Oskars Piastri. Verstapens nosargāja līderpozīciju līdz finišam, kamēr Noriss un Piastri ieņēma attiecīgi otro un trešo vietu.
Ceturtais finišēja Antonelli, piektais bija Pjērs Gaslī ("Alpine"), kuram sekoja komandas biedrs Franko Kolapinto, septīto vietu ieņēma Luiss Hamiltons ("Ferrrari"), astotais finišu sasniedza Karloss Sainss ("Williams"), devītais bija Rasels, kamēr pirmo desmitnieku noslēdza Šarls Leklērs ("Ferrari").
Piektdien kvalifikācijā uzvarēja Antonelli, taču viņam par vairākām dzinēju maiņām tika piešķirts piecu starta vietu sods.
Pēc 21 no 23 posmiem Antonelli kontā ir 402 punkti, Verstapens ir sakrājis 304 punktus, Hamiltonam ir 267 punkti, Raselam un Norisam - 264 punkti, bet Leklēram - 250 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir iekrājusi 666 punktus, otrā ar 517 punktiem ir "Ferrari", 440 punktus ir sakrājusi "Red Bull", bet 431 punktu - "McLaren".
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Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā, Bahreinas "Lielās balvas" izcīņai notiekot Malaizijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".