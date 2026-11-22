Vilmanis sarūpē „Panthers” uzvaru, Bļugera vārti neglābj „Maple Leafs” no devītā zaudējuma pēc kārtas
Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis un Teodors Bļugers sestdien guva vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlēs. Vilmanis ar diviem rezultativitātes punktiem palīdzēja Floridas "Panthers" izcīnīt uzvaru, savukārt Bļugera precīzais metiens neglāba Toronto "Maple Leafs" no devītās neveiksmes pēc kārtas.
"Panthers" bez aizsarga Uvja Balinska pieteikumā mājās ar 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) pārspēja Bufalo "Sabres".
Vilmanis spēles trešajā minūtē asistēja mājinieku pirmajos vārtos, kad precīzs bija Sems Benets, bet nepilnas četras minūtes līdz pamatlaika beigām pēc Beneta metiena tika pie atlēkušās ripas un no tuvas distances guva "Panthers" uzvaru nesošos vārtus. Latvijas uzbrucējs tika atzīts par mača otro zvaigzni.
Uz ledus Vilmanis pavadīja 15 minūtes un 57 sekundes, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, izpildīja piecus spēka paņēmienus un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +2. Uzvarētāju rindās ar "hat trick" un rezultatīvu piespēli izcēlās Benets, kamēr "Sabres" labā vārtus guva Jirži Kulihs, Džeiks Kvins un Teidžs Tompsons. Vārtos Jākobs Markstrems atvairīja 16 metienus, bet pretiniekiem Alekss Lions tika galā ar 26 ripām.
Tikmēr Toronto "Maple Leafs" savā laukumā ar 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) piekāpās Kolumbusas "Blue Jackets", piedzīvojot jau devīto zaudējumu pēc kārtas.
Bļugers otrā perioda ievadā bija precīzs no vārtu priekšas, tobrīd panākot 3:1 mājinieku labā. 14 minūtēs un 30 sekundēs uz ledus viņš izdarīja divus metienus pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, uzvarēja septiņos no 18 iemetieniem un maču noslēdza ar lietderības koeficientu -1.
Toronto labā vārtus guva arī Ostons Metjūzs un Džeiks Makeibs, bet viesiem precīzi bija Deimons Sīversons, Ādams Fantili, Metjū Knīzs un Zeks Verenskis, kurš uzvaras vārtus iemeta trīs ar pusi minūtes līdz finālsvilpei. Entonijs Stolarzs mājinieku vārtos atvairīja 31 metienu, bet Kems Telbots viesu vārtos – 23 ripas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Citā sestdienas mačā Pitsburgas "Penguins" ar vārtsargu Artūru Šilovu uz rezervistu soliņa viesos ar 3:4 (2:1, 1:2, 0:1) zaudēja Nešvilas "Predators", ciešot trešo neveiksmi pēc kārtas.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 29 punktiem 24 spēlēs ieņem septīto vietu, "Sabres" ar 22 punktiem 23 mačos ir 11. pozīcijā, "Maple Leafs" ar 19 punktiem 25 spēlēs atrodas 14. vietā, par punktu apsteidzot "Blue Jackets" (21 spēle), bet "Penguins" ar 16 punktiem 22 cīņās noslēdz tabulu 16. vietā. Savukārt "Predators" ar 29 punktiem 23 spēlēs ir sestā Rietumu konferencē.