VIDEO: Ābola "hat-trick" sekmē "Bern" uzvaru Danielam Serkinam vēsturiskā mačā
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols sestdien Šveices hokeja līgas (NL) mačā izcēlās ar trīs precīziem metieniem un palīdzēja viņa un Daniela Serkina pārstāvētajai "Bern" tikt pie pārliecinošas uzvaras.
"Bern" viesos ar 9:5 (2:0, 4:2, 3:3) pārspēja "Biel-Bienne". Ābolam, kurš Šveices līgā pirmo reizi izcēlās ar "hat trick", padevās pa vienam precīzam metienam katrā trešdaļā. Devītos "Bern" vārtus pamatlaika pēdējā minūtē guva Serkins, kurš uz ledus pavadīja vien nepilnas divas minūtes un tika pie sava pirmā rezultativitātes punkta Šveices virslīgā.
Rodrigo Ābols gūst savus 9. un 10. vārtus sezonā! 🚨 https://t.co/QVULAutAwL— zemledus (@zemledus) November 21, 2026
Šajā mačā Ābols uz ledus bija 15 minūtes un 55 sekundes un izcēlās statistikā ar četriem metieniem pa vārtiem, vienu bloķētu metienu, uzvarēja desmit no 22 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Tikmēr Serkins spēlēja minūti un 49 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Rodrigo Ābols gūst savu pirmo “hat-trick” Šveices Nacionālajā hokeja līgā! 🚨🚨🚨 https://t.co/k8Nty65Is3— zemledus (@zemledus) November 21, 2026
Ābols šosezon 21 mačā guvis 11 vārtus un iekrājis astoņas rezultatīvas piespēles, kamēr 19 gadus vecais Serkins savā karjerā aizvadīja vien savu piekto spēli un tika pie pirmā punkta.
🏒 19 gadus vecais uzbrucējs Daniels Serkins gūst savus pirmos vārtus Šveices augstākajā līgā 🔥🇱🇻 https://t.co/gHz01AOHB3— Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) November 21, 2026
Citā spēlē Rūdolfs Balcers un Cīrihes "Lions" mājās ar 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) apspēlēja "Lugano".
Balcers uzvarētāju rindās tika pie rezultatīvas piespēles un uz ledus pavadītajās 15 minūtēs un 59 sekundēs vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, noslēdzot cīņu ar neitrālu lietderības koeficientu.
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Lions", kas ar 55 punktiem 22 spēlē sir pārliecinoša turnīra līdere, bet par vienu pozīciju zemāk ar 42 punktiem ir "Bern".
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Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiones titulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".