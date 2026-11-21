Lomažs gūst septiņus punktus "Olimpija" komandas uzvarā Adrijas līgas spēlē; Blumbergs Spānijā pārspēj Šteinbergu
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs sestdien Belgradā guva astoņus punktus Adrijas līgas spēlē viņa pārstāvētajai Ļubļanas "Olimpija" komandai ar 77:61 (24:14, 16:19, 18:21, 19:7) pārspējot Bratislavas "Slovan".
Lomažs spēlēja 16 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā realizēja vienu divu punktu metienu, vienu no diviem tālmetieniem un divus soda metienus. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, četras piezīmes un viens izprovocēts sods, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +12 un efektivitātes koeficientu desmit.
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Entonijs Kovans, kurš arī tika pie piecām rezultatīvām piespēlēm un izprovocēja deviņus pretinieku sodus. Bratislavas komandā ar 14 punktiem izcēlās Treivions Bjūkanens.
"Olimpija" ar piecām uzvarām astoņās spēlēs A grupas turnīra tabulā 10 komandu konkurencē ieņem otro vietu. Tikmēr Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" ar septiņām uzvarām septiņās spēlēs B grupā 10 komandu konkurencē ir līdere.
Savukārt Roberts Blumbergs kopā ar Saragosas "Casademont" sestdien Spānijas basketbola līgas (ACB) spēlē izcīnīja panākumu. "Casademont" viesos ar 74:72 (22:13, 23:20, 15:18, 14:21) pārspēja Mārča Šteinberga pārstāvēto Mursijas UCAM.
Blumbergs uzvarētāju rindās spēlēja 25 minūtes un 11 sekundes, kuru laikā, realizējot divus no trijiem divu punktu metieniem un vienu no trijiem soda metieniem, guva piecus punktus. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, divas pārtvertas bumbas, divas kļūdas, viena piezīme un četri izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju -6 un efektivitātes koeficientu septiņi.
Tikmēr Šteinbergs laukumā pavadītajās četrās minūtēs un 47 sekundēs realizēja vienu tālmetienu un guva trīs punktus, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -14 un efektivitātes koeficientu četri.
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Svētdien Rodiona Kuruca un Rolanda Šmita pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" viesosies pie "Bilbao", Kārlis Siliņš un Akoruņas "Coruna" uzņems Ļeidas "Forca", bet Sankristovala de la Lagunas "Tenerife", kuras rindās spēlē Artūrs Kurucs, mājās spēles ar "Barcelona".
"Tenerife" ar bilanci 6-2 ir trešā, "Casademont" ar sešām uzvarām un trīs zaudējumiem ir piektā, bet "Baskonia" ar pieciem panākumiem astoņos mačos ir par vienu vietu zemāk. UCAM ar četrām uzvarām ir desmitā, bet "Coruna" ar trim uzvarām ieņem 14. vietu 18 komandu konkurencē.
Pagājušajā sezonā par Spānijas čempioni kļuva "Valencia", kas finālsērijā ar 3-1 pārspēja "Barcelona".