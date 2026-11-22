Krievijas apbružātais Kalniņš dodas uz Austriju, Beruē nesteidz pierakstīties Latvijas izlasē, bet Miledžs to ļoti gribēja - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa pasaules sportā noslēdzas Nāciju līgas pauzi, bet Latvijā nebeidzās šūmēšanās par agresorvalstu hokejistu atgriešanu sacensībās – ja visam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv agādinās par to.
Izlašu futbola rudens noslēdzās ar vairākiem ļoti pārsteidzošiem rezultātiem, bet Latvijas izlase diemžēl nepārsteidza. Lai arī mačā savā laukumā pret Armēniju sniegums bija saturīgs, arī šoreiz tikt pie uzvaras neizdevās. Sešās spēles tikai divi neizšķirti un četras neveiksmes rezultējās ar Paolo Nikolato ēras beigām.
Latvijas vīriešu basketbola izlase nosauc paplašināto kandidātu sarakstu, kurā pamanāms bija arī 16 gadus vecais brīnumbērns Bendžamins Jānis Beruē. Viņu novembra beigās izlases rindās diemžēl neredzēsim, jo viņa ģimene vēl nav izlēmusi, ar kuru valsti saistīt savu pieaugušo basketbola nākotni – ASV vai Latviju.
Izrādās savulaik netālu no Latvijas pilsonības bija arī “ASK Rīga” līderis Kērtiss Miledžs, tomēr šī ideja kaut kur pazuda gaiteņos. Miledžs sarunā ar Jauns.lv atceras tos laikus un pastāsta, ko dara pašlaik.
Hokeja kaislības pasaulē turpinās. Arvien vairāk valstu paziņojušas, ka negrasās pie sevis ielaist agresorvalstu sportistus. Arī Starptautiskā Hokeja federācija meklē sānceļus, kā glābt situāciju un, iespējams, pat savas organizācijas nākotni.
Agresorvalsts hokeju labi iepazinušais bijušais hokejists Jānis Kalniņš tomēr saglabājis savu trenera licenci un atradis darbu ārzemēs. Kādreizējais Latvijas izlases vārtsargs savu pieredzi un zināšanas nodos Austrijas klubam.
Vēl viena traģēdija futbolā, tāpat arī īpaši muļķīgi vārti, Rūdolfs Balcers uzmirdz Šveices čempionātā, kamēr Dans Ločmelis Amerikas Hokeja līgā, “TTT Rīga” svin svētkus, bet “Auda” vēlreiz tiek pie Latvijas kausa…
Turpiniet lasīt pēc reklāmas