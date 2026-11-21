Latvijas U-16 volejbolisti Eiropas čempionāta kvalifikācijā izcīnījuši otro uzvaru
Latvijas U16 volejbola izlase sestdien izcīnīja spilgtu uzvaru Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) turnīrā Rīgā, nodrošinot iespēju finālā cīnīties ar Poliju par ceļazīmi uz 2027. gada Eiropas čempionāta finālturnīru savā vecuma grupā.
Vētraina skatītāju atbalsta iedvesmota, Jorena Janišona vadītā komanda B grupas izšķirošajā spēlē ar 3-0 (25:19, 25:23, 28:26) pārspēja vienaudžus no Somijas. “Tāpēc arī mēs šo sporta veidu tā mīlam, ka tas rada šādas emocijas,” enerģijas un emociju apmaiņu starp spēlētājiem un līdzjutējiem kā vienu no izšķirošajiem faktoriem izcēla galvenais treneris.
EEVZA turnīra finālspēle Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas zālē sāksies svētdien, 22. novembrī, pulksten 17, tās tiešraide būs redzama Latvijas Volejbola federācijas (LVF) mājas lapā.
Latvijas jaunie volejbolisti laukumā izgāja ar lielu enerģiju, ko papildināja arī līdzjutēju atbalsts pārpildītajās tribīnēs. Uz pacēluma viļņa mājiniekiem izdevās jau pirmajās izspēlēs iegūt pārsvaru, kas ļāva kontrolēt pirmā seta gaitu.
Līdz pat otrā seta vidum iniciatīva piederēja latviešiem, taču tad nāca pirmais izaicinājums – Somijas izlases līdera Īsaka Alandera spēcīgās serves izsita no ritma mājiniekus un pretinieki veica pirmo nopietno izrāvienu, vairāku punktu deficītu pārvēršot trīs punktu vadībā.
“Bija iekšējā sajūta, ka jāizvelk kādu džokeri, lai to setu nepazaudētu. Veicu maiņu, laukumā sūtot Karelu Volodinu, kurš ienāca spēlē ar labām epizodēm. Tobrīd arī Roberts Kalnozols labi uzservēja, pārējie nospēlēja aizsardzībā – komandas darbs. Katrs ieguldīja mazdrusciņ sevis, lai izkļūtu no lieliem mīnusiem. Šādos brīžos iegūtā pārliecība palīdz arī galotnēs, kā tas notika arī šoreiz. Beigās jau tieši uz tām emocijām un iekšējo pārliecību paņēmām divas grūtas galotnes,” atslēgas brīžus raksturoja treneris Janišonis.
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Somijas izlase nepadevās un trešā seta sākumā ieguva sešu punktu pārsvaru (2:8), tomēr skatītāju atbalsts palīdzēja Latvijas komandai atgūties arī pēc šī grūtā brīža. Līdz seta galotnei Latvijas komanda izlīdzināja spēles gaitu, bet skaistu punktu cīņai ar rezultatīvu servi pielika Emīls Eglītis.
“Beigās pie serves bija satraukumiņš. Bija sajūta, ka knapi pārservēšu, taču sanāca eisiņš,” pamatīgi aizsmakušā balsī emocijas grūti bija valdīt Rīgas Volejbola skolas audzēknim.
“Jau vakar treniņā bija riktīgas emocijas, bet tās nevar salīdzināt ar tām, ko guvām šodien spēlē. Otrajā setā man pašam spēle neaizgāja, taču treneris nomainīja mani pret Karelu, un viņš vienkārši super nospēlēja. Mēs izdarījām visu iespējamo, lai atspēlētos un uzvarētu. Arī trešajā setā, kas bija vēl grūtāks. Atmosfēra ļoti palīdzēja. Vienkārši super atbalsts – nekur citur nav iespējams gūt tādas emocijas!”
Latvijas izlases sastāvā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija komandas kapteinis Artūrs Bolšteins, bet 11 punktus pievienoja Emīls Eglītis. Katrs no viņiem trīs punktus guva ar servi. Somijas izlases sastāvā ar 12 punktiem izcēlās Īsaks Alanders.
Vēl nopietnāks pārbaudījums Latvijas komandu gaida svētdien spēlē pret turnīra galveno favorīti Poliju. “Rīt neko neatdosim. Pierādīsim, ka varam arī viņus uzvarēt,” kaujinieciski noskaņojies cīņai bija Emīls Eglītis.
Mazliet vairāk pragmatisma bija saklausām trenera Janišona balsī. “Par rītdienu domāsim rīt. Izbaudīsim šo brīdi, kas ir kārtējais lieliskais brīdis mūsu dzīvēs. Atpūtīsimies, paēdīsim, sadakterēsimies un iesim gulēt, lai rīt varētu iet laukumā un stāties pretī vienai no Eiropas labākajām komandām,” sacīja komandas galvenais treneris.
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EEVZA čempionāta noslēguma dienu pulksten 11 atklās Ukrainas un Azerbaidžānas jauno volejbolistu divcīņa par 5. vietu un tiesībām piedalīties Eiropas U16 čempionāta kvalifikācijas otrajā posmā aprīlī. Pulksten 14 spēli par bronzas medaļām sāks Somijas un Igaunijas komandas, bet pulksten 17 laukumā dosies Latvijas un Polijas izlases.
Pēdējās spēles likme būs ne tikai zelta medaļas šajā turnīrā, bet arī tiešā ceļazīme uz nākamgad Kosovā un Albānijā paredzēto Eiropas U16 čempionāta finālturnīru.
Latvijas izlases sastāvs kvalifikācijas turnīrā:
Filips Vītols, Nikita Šarikovs, Fricis Ozols, Emīls Puriņš, Emīls Eglītis, Ralfs Patriks Salmiņš, Klāvs Strazdiņš, Karels Volodins, Tomass Ļahs, Roberts Kalnozols, Niklāvs Farnasts, Jorens Drevinskis, Eliass Gūtmanis, Artūrs Bolšteins.