"Ogre" un "Rīgas zeļļi" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā tiek pie uzvarām
"Ogres" un "Rīgas zeļļu" basketbola komandas sestdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) izcīnīja pa uzvarai.
"Rīgas zeļļi" pārspēj "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"
"Rīgas zeļļi" ar 67:64 (16:25, 19:14, 20:10, 12:15) pārspēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") komandu. Rīdzinieku panākumu ar 13 punktiem sekmēja Martīns Varns, Rolands Šulcs iekrāja 12 punktus un sešas bumbas zem groziem, kamēr Tonijs Pērkinss guva vēl 11 punktus.
Valmieras vienībā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Braiss Makbraids, Darens Viljamss noslēdza maču ar 12 punktiem, bet Aminu Mohameds pievienoja desmit punktus.
Pēdējā minūtē rīdziniekiem izdevās atgūt sešu punktu pārsvaru, bet 2,5 sekundes līdz finālsvilpei Valmieras vienības rindās precīzu tālmetienu izpildīja Makbraids. Pēc minūtes pārtraukuma "Rīgas zeļļi" ātri tika pie diviem soda metieniem, kurus Tailers Vols izpildīja neprecīzi, un Ate tika pie atlēkušās bumbas, taču viņa metiens no savas laukuma puses bija neprecīzs. "Rīgas zeļļi" ar desmit uzvarām desmit spēlēs ir līgas līderi, valmierieši ar astoņām uzvarām 11 mačos turnīra tabulā ieņem trešo vietu 15 komandu čempionātā.
"Ogre" pārspēj "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits"
Ogrēnieši viesos ar 89:82 (24:20, 26:25, 24:14, 15:23) pārspēja "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienību. Juris Vītols ar 20 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākais "Ogres" rindās, Kārlis Šilke-Žunda un Dreiks Dobss guva vēl 17 punktus, bet Guntis Sīpoliņš iekrāja 15 punktus.
Mājiniekus no zaudējuma neglāba Ivans Gavrilovičs, kurš guva 19 punktus, kamēr Omārs El-Šeiks maču noslēdza ar 15 punktiem un 14 punktiem zem groziem. "Ogre" ar bilanci 6-5 turnīra tabulā ieņem devīto vietu, bet Tartu komanda ar sešām uzvarām desmit cīņā ir piektā.
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"VEF Rīga" piekāpjas "Bigbank"/"Kalev"
Savukārt "VEF Rīga" mājās ar 71:88 (13:20, 14:20, 25:26, 19:22) piekāpās Tallinas komandai "Bigbank"/"Kalev". Rīgas vienībā Keilebs Esberijs izcēlās ar 23 punktiem, Džordans Sīrss guva 15 punktus, bet deviņus punktus guva Rihards Aleksandrovs. "Vefiešiem" šajā mačā savainojumu dēļ nepalīdzēja Ojārs Siliņš un Mareks Mejeris.
Talliniešu panākumu sekmēja Džeikobs Falko un Kevons Alens, kuri guva attiecīgi 22 un 21 punktu. "VEF Rīga" ar astoņām uzvarām un trīs zaudējumiem turnīra tabulā saglabā otro pozīciju, kamēr "Bigbank"/"Kalev" ar bilanci 6-4 ierindojas sestajā pozīcijā.
"Latvijas Universitāte" piekāpjas Igaunijas vienībai "Keila"
Citā spēlē "Latvijas Universitāte (LU) viesos ar 76:78 (19:11, 13:21, 11:17, 20:14, 13:15) pagarinājumā zaudēja Igaunijas vienībai "Keila", piedzīvojot septīto neveiksmi pēc kārtas.
LU rindās ar 29 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Patriks Heiss, bet vēl 11 punktus un sešas bumbas zem groziem iekrāja Mārtiņš Piternieks. Mājinieku labā 15 punktus guva Toms Marks. Ar vienu uzvaru 11 spēlēs LU turnīra tabulā atrodas 14. vietā, bet "Keila" ar sešiem panākumiem ierindojas astotajā pozīcijā.
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LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte" (LU), "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".