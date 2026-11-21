Hokejists Alberts Šmits savainojuma dēļ izlaidīs vēl vismaz divus mēnešus.
Hokejs
Šodien 19:56
Saņemtas nepatīkamas ziņas par Šmita savainojumu
Latvijas hokejists Alberts Šmits savainojuma dēļ būs spiests izlaist spēles vēl vismaz divus mēnešus, vēsta "The Athletic" hokeja apskatnieks Pīters Bo.
Šmits novembra sākumā iedzīvojās ķermeņa augšdaļas savainojumā. "The Athletic" hokeja apskatnieks vēsta, ka Latvijas aizsargs ievietots savainoto spēlētāju sarakstā un izlaidīs nākamos divus līdz trīs mēnešus.
Savā debijas sezonā Šmits NHL piedalījies 17 mačos un pagaidām ir bez rezultativitātes punktiem. Vidēji mačā viņš uz ledus bijis 14 minūtes un 29 sekundes. "Rangers" ar 27 punktiem 22 spēlēs Austrumu konferencē atrodas septītajā vietā.