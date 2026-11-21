Liepājas hokejisti viesos pārspēj Rīgas HS/"Dinaburga" komandu
"Liepājas hokeja komanda" sestdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) spēlē viesos ar 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) bija pārāki par Rīgas HS/"Dinaburga" vienību.
Citās sestdienas spēlēs "Mogo"/RSU un "Zemgale"/LBTU pieveica Lietuvas klubus. Spēles 12. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Edgars Ablaževičs, bet pirmā perioda turpinājumā uz viesu hokejista Daniila Andrejeva precīzo metienu atbildēja Jānis Pauliņš - 2:1 Rīgas HS/"Dinaburga" labā.
Otrās trešdaļas pirmajā minūtē Mareks Olivers Mežiņš nostiprināja mājinieku vadību, taču Dāniels Andersons ātri vienus vārtus atguva, un nākamā perioda otrajā minūtē 3:3 panāca Kārlis Ozoliņš. Tuvojoties trešā perioda vidum, Artūrs Mickēvičs vairākumā pirmo reizi mačā vadībā izvirzīja liepājniekus.
Nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām Jānis Voris atstāja mājinieku cietoksni un ripu tukšos vārtos meta Ozoliņš, kurš ar trīs rezultativitātes punktiem bija mača ražīgākais spēlētājs.
Pārliecinošu uzvaru tikmēr svinēja "Mogo"/RSU, kas viesos ar rezultātu 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) bija pārāka pār Viļņas "Hockey punks".
Rīdziniekiem vārtus guva Kaspars Daugaviņš, Elviss Želubovskis, Jānis Zemītis, Ernests Krūms un Kristers Ansons. Viļņas komandai vienīgos vārtus guva Povils Verenis.
Tikmēr "Zemgale"/LBTU viesos ar rezultātu 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) guva virsroku pār Elektrēnu "Energija".
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Jelgavniekiem ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Gustavs Millers un vienu precīzu metienu pievienoja Lauris Bajaruns. Mājinieku vienīgos vārtus guva Egīdijs Binkulis.
Vēl sestdien Kijivas "Capitals" viesojas pie Tallinas "Panter". Turnīra tabulā Kijivas "Capitals" ir 24 punkti 15 spēlēs, "Mogo"/RSU guvusi 23 punktus 12 dueļos, "Liepājas hokeja komandai" ir 20 punkti 16 cīņās, bet Tallinas "Panter" - 21 punkts 16 mačos. Tālāk "Zemgale"/LBTU vienībai ir 18 punkti 12 spēlēs, Rīgas HS/"Dinaburga" - desmit punkti 17 cīņās, "Hockey punks" un Rīgas "Prizma"/RTU vienībai ir astoņi punkti attiecīgi 15 un 14 mačos, bet četrus punktus 11 spēlēs ir sakrājusi Elektrēnu "Energija".
Pamatturnīrā komandas aizvada četru apļu turnīru, katrai spēlējot 32 mačus. Pēc pamatturnīra izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu. Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām pamatturnīru noslēgs augstākajā vietā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm. Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.