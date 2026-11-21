"TTT Rīga" komanda atzīmē 68 gadu jubileju
Apritējuši 68 gadi, kopš dibināta leģendārā latviešu basketbola komanda "TTT Rīga".
Pagājuši 68 gadi kopš dibināta vēsturiskā TTT komanda! Basketbolistes to atzīmē ar faniem, kūku un graujošu uzvaru. FOTO
Apritējuši 68 gadi, kopš dibināta leģendārā latviešu basketbola komanda "TTT Rīga". Zīmīgo notikumu basketbolistes sestdien, 21. novembrī, svinēja kopā ar faniem "Rimi Olimpiskajā centrā".
Basketbolistes skaistos svētkus atzīmēja ar graujošu uzvaru Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) mačā pret Kauņas komandu "Aistes-LSMU", pārspējot pretinieces ar rezultātu 85:39 (19:7, 20:6, 21:19, 25:7). Pēc spēles sportistes fotografējās kopā ar saviem faniem, kā arī kopīgi nobaudīja svētku kūku.
Klubs jubilejā sveicis visus, kas šo gadu laikā snieguši ieguldījumu tā attīstībā - trenerus, spēlētājas un komandas darbiniekus. Lai gan par TTT dzimšanas dienu uzskata 1958. gada 5. novembri, kad Tramvaju un trolejbusu tresta telpās atklāja komandas treniņu zāli, pasākums ar faniem tika atzīmēts 21. novembrī.
Rīgas sieviešu basketbola komandas TTT stāsts sākās 1958. gadā, kad Tramvaju un trolejbusu trests savā paspārnē paņēma trenera Oļģerta Altberga vadīto komandu „Daugava”. No tresta nosaukuma cēlies arī TTT nosaukums. Vēsturiskā TTT komanda kļuva par vienu no panākumiem bagātākajām sieviešu basketbola vienībām Eiropā. Tā 18 reizes izcīnīja Eiropas čempionvienību kausu, tostarp 12 reizes pēc kārtas, un 21 reizi uzvarēja PSRS čempionātā.
Komandas leģendu vidū ir Uļjana Semjonova, kura TTT spēlēja no 1968. līdz 1987. gadam. Viņa kopā ar komandu 11 reizes izcīnīja Eiropas kausu un 15 reizes kļuva par PSRS čempioni. Semjonova bija arī divkārtēja olimpiskā čempione PSRS izlases sastāvā. Pēc PSRS sabrukuma 1991. gadā izveidoja „TTT Rīga” kā leģendārās komandas turpinājumu.