Artēmijs Žižins sasniedzis "UK Championship" kvalifikācijas otro kārtu.
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Šodien 18:56
Žižins sasniedzis "UK Championship" kvalifikācijas otro kārtu
Latvijas snūkerists Artēmijs Žižins sestdien sasniedzis "UK Championship" kvalifikācijas turnīra otro kārtu.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 88. vietu, ar 6-1 pārspēja ķīnieti Janu Liu (WST 119.). Otrajā kārtā Žižina pretinieks būs anglis Deivids Greiss (WST 73.). Pamatturnīrs notiks Jorkā un sāksies nākamajā nedēļas nogalē. Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonā.