"TTT Rīga" Baltijas līgas mačā sagrauj Kauņas komandu
TTT Rīga" komanda sestdien Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) mačā mājās ar 85:39 (19:7, 20:6, 21:19, 25:7) pārspēja Kauņas "Aistes-LSMU" basketbolistes.
Rīdziniecēm 17 punktus guva Obrija Grifina, 11 punkti bija Laurai Grunmanai, desmit - Paulai Mauriņai, deviņus punktus guva, sešas atlēkušās bumbas izcīnīja un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Ilze Jākobsone, bet 5+9+8 šajos statistikas rādītājos bija Ievai Pulverei.
Pretiniecēm deviņi punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Gintarei Paulauskaitei. "TTT Rīga" ar četrām uzvarām sešās spēlēs ieņem trešo vietu, bet Kauņas vienība ar trīs uzvarām astoņās cīņās ir septītā.
A divīzijā no Latvijas komandām spēlē "Liepāja"/LSSS, "Rīgas Stradiņa universitāte", "TTT Rīga" un "TTT Juniores", bet B divīzijā - "Daugavpils Universitāte", "TTT kadetes" un RSU-2.
Abās divīzijās komandas aizvada divu apļu turnīru, pēc tam izslēgšanas spēļu turnīrā noskaidrojot četras finālčetrinieka komandas. Pēc WBBL sezonas Latvijas komandas sāks Latvijas Sieviešu basketbola līgas (LSBL) turnīru, kur "play-off" izspēlē noskaidros LSBL čempiones. Pagājušajā sezonā "TTT Rīga" finālā ar 79:94 piekāpās Viļņas "Kibirkštis", kas uzvarēja otro sezonu pēc kārtas.