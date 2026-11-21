Kārlis Lasmanis šajā mačā izcēlās ar četriem punktiem, kamēr pretinieku panākumu ar astoņiem gūtajiem punktiem sekmēja Marko Brankovičs.
Basketbols
Šodien 16:17
Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda cieš zaudējumu "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas 3x3 basketbolista Kārļa Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" sestdien piedzīvoja zaudējumu Manāmas "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā.
"Shanghai", kas turnīrā ir izsēta ar piekto numuru, cīņā par iekļūšanu pusfinālā ar 20:21 piekāpās turnīra galvenajai favorītei "Ub" no Serbijas. Lasmanis šajā mačā izcēlās ar četriem punktiem, kamēr pretinieku panākumu ar astoņiem gūtajiem punktiem sekmēja Marko Brankovičs.
Piektdien "Shanghai" ar 8:21 piekāpās Serbijas vienībai "Liman" (3.) un ar 20:15 pieveica "Barcelona" (9.), ieņemot otro vietu C grupā un sasniedzot izslēgšanas spēles.
Jau ziņots, ka Latvijas komanda "Kandava"/"Turība" un Kristapa Gludīša un Zigmāra Raimo pārstāvētā "Shibuya" piektdien pārvarēja kvalifikāciju, bet pamatturnīrā nesasniedza ceturtdaļfinālu.