Dženifera Ģērmane Pasaules kausā slalomā pēc cīņas par pjedestālu finišē desmitā
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane sestdien Austrijā Pasaules kausa kalnu slēpošanā slaloma sacensībās izcīnīja desmito vietu, lai gan pēc pirmā brauciena bija ceturtā un pretendēja uz Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē pirmo goda pjedestālu.
Savu karjerā pirmo uzvaru izcīnīja Albānijas kalnu slēpotāja Lara Kolturi, kura pirmajā trijniekā aiz sevis atstāja divas zviedrietes - Sāra Hektore zaudēja 0,27 sekundes, bet Anna Svenna-Lāšsone atpalika vēl trīs sekundes simtdaļas. Deviņas sekundes simtdaļas aiz labāko trijnieka bija amerikāniete Amēlija Hērta.
Ģērmane zaudēja 1,11 sekundes, bet labāko septītnieks bija nepilnas sekundes desmitdaļas attālumā.
Pirmajā trasē Ģērmane startēja kā 11. un finišā uzrādīja trešo rezultātu, 0,39 sekundes zaudējot Svennai-Lāšsonei, bet 0,15 sekundes - Kolturi. No vēlāk startējušajām kalnu slēpotājām latvieti pārspēja tikai itāliete Lara Della-Mea, kura ir par 0,13 sekundēm ātrāka.
Sešas sekundes simtdaļas aiz Ģērmanes bija zviedriete Hanna Āronsone-Elfmana. No favorītēm nefinišēja ar pirmo numuru startējusī šveiciete Vendija Holdenere.
Otrajā braucienā Ģērmane pēc trases vidusdaļas zaudēja ātrumu un finišā uzrādīja 17. rezultātu, kā dēļ atkāpās uz desmito vietu summā.
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Šajā posmā nestartēja titulētā amerikāniete Mikeila Šifrina, kā arī slovākiete Petra Vlhova, kura izvēlējusies uzlabot sportisko formu savā pilnvērtīgajā atgriešanās sezonā.
Pirmajās sezonas Pasaules kausa sacensībās slalomā Somijas pilsētā Levi novembra vidū Ģērmane izcīnīja 12. vietu.
Pagājušajā sezonā Ģērmane ar izcīnītu sesto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās sasniedza jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā. Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs latviete nefinišēja pirmajā braucienā.
Latvijas kalnu slēpotāja arī startēja Pasaules kausa finālposmā, kurā ierindojās 15. vietā.
Šosezon Pasaules kausā kalnu slēpotājas startēs desmit slaloma sacensībās.
Pagājušajā sezonā gan Lielo kristāla globusu, gan Mazo kristāla globusu slalomā izcīnīja titulētā amerikāniete Mikeila Šifrina, kura jaunajā sezonā plāno vairāk pievērsties milzu slaloma sacensībām. Ģērmane pagājušajā sezonā slaloma ieskaitē ierindojās 13. vietā.