Francs Vāgners kaldina "Magic" uzvaru pār "Nets"
Francs Vāgners piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē izcēlās ar 35 punktiem un uzvaras grozu 2,4 sekundes pirms pamatlaika beigām, kaldinot Orlando "Magic" panākumu.
"Magic" mačā, kas vienlaikus bija NBA kausa spēle, viesos ar rezultātu 113:111 (38:25, 24:36, 29:27, 22:23) uzvarēja Bruklinas "Nets".
Francs Vāgners pirmo reizi spēlēja pret savu brāli Moricu, ar kuru iepriekšējās piecas sezonas pavadīja kopā Orlando vienībā.
"Magic" vienībā rezultatīvs bija arī Desmonds Beins, kurš guva 21 punktu, bet Nikolam Vučevičam no rezervistu soliņa bija 15 punkti. Pretiniekiem rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Džūliuss Rendls, bet 20 punktus guva Denijs Volfs.
"Magic" NBA kausa Austrumu A grupā ir līdere, šī turnīra ietvaros uzvarot visos trīs mačos.
Citā mačā Džeimss Hārdens izcēlās ar 51 punktu, Klīvlendas "Cavaliers" mājās pārspējot Indiānas "Pacers" ar rezultātu 128:119 (29:29, 33:32, 43:22, 23:36).
Hārdenam šī NBA bija 26. spēle ar vismaz 50 punktiem, šajā statistikas rādītājā apsteidzot Kobi Braientu un pakāpjoties uz trešo vietu.
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Uzvarētājiem Donovans Mičels pievienoja 20 punktus. Pretiniekiem Ivica Zubacs guva 21 punktu un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, tāpat 21 punkts bija Paskālam Siakamam.
Tikmēr Toronto "Raptors" pārtrauca sešu zaudējumu sēriju, viesos ar rezultātu 105:102 (26:23, 28:25, 23:24, 28:30) uzveicot Detroitas "Pistons".
Toronto vienībā ar 29 punktiem izcēlās Skotijs Bārnss, 20 punktus guva un desmit atlēkušās bumbas izcīnīja Elens Greivss, bet 18 punkti un 11 rezultatīvas piespēles bija Imanuelam Kviklijam. "Pistons" rindās rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Keids Kaningems, bet 20 punktus guva Kevins Herters.
Savukārt spēlē, kurā vadība mainījās 32 reizes un 17 reizes bija neizšķirts, Denveras "Nuggets" mājās ar rezultātu 133:124 (31:33, 31:27, 37:42, 34:22) uzvarēja Hjūstonas "Rockets".
Nikola Jokičs uzvarētājiem guva 26 punktus, atdeva 11 rezultatīvas piespēles un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, kamēr Kristians Brauns un Kemerons Džonsons katrs guva pa 19 punktiem, bet Ārons Gordons pievienoja 18 punktus. Pretiniekiem ar 28 punktiem, 11 bumbām zem groziem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Alperens Šengins.