Šogad pasaules labākā futbolista balvu ieguvušais Harijs Keins varētu nespēlēt pat vairākus mēnešus
Šogad pasaules labākā futbolista balvu ieguvušais Harijs Keins potītes traumas dēļ varētu nespēlēt pat vairākus mēnešus, paziņoja viņa pārstāvētā Vācijas komanda Minhenes "Bayern".
Piektdienas Vācijas bundeslīgas spēlē vienā no epizodēm "Koln" aizsargs Joēls Šmids sniedzās pēc bumbas, taču izklupienā iespēra Keinam pa kreiso kāju. Keins varēja piecelties kājās, taču 20. minūtē tika nomainīts.
"Kluba medicīniskā personāla veiktā izmeklēšana apstiprināja, ka Harijs Keins guvis kreisās potītes saišu plīsumu. Līdz ar to futbolists nevarēs spēlēt nākamos dažus mēnešus," teikts "Bayern" paziņojumā.Minhenieši piektdienas spēlē pret Ķelnes vienību zaudēja punktus, mačam noslēdzoties neizšķirti 1:1.
Kopš pievienošanās Bavārijas klubam 2023. gadā Keins 161 mačā guvis 156 vārtus, palīdzot "Bayern" izcīnīt divus Vācijas čempiones titulus. Oktobrī 33 gadus vecais anglis saņēma "Ballon d’Or" balvu kā sezonas labākais futbolists pasaulē.