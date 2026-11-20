Savainojums netraucē! Alkarass pārliecinoši sasniedz ATP finālturnīra pusfinālu, tālāk tiek arī Medvedevs
Pasaules ranga trešais numurs spānis Karloss Alkarass un krievs Daņiils Medvedevs piektdien iekļuva sezonas noslēguma tenisa turnīra "ATP Finals" pusfinālā.
Ivana Lendla vārdā nosauktajā grupā Alkarass ar 6-4, 6-1 pieveica itāli Flavio Kobolli (ATP 6.) un pusfinālā tiksies ar Džona Makinroja grupā otro vietu ieņēmušo amerikāni Benu Šeltonu (ATP 4.).
Lai gan ceturtdien spānim tika veikta augšstilba magnētiskā rezonanse, spēles laikā šķita, ka biezais pārsējs uz kreisās kājas viņam netraucē. Alkarasam bija nepieciešams tikai nedaudz vairāk par stundu, lai Turīnā pieveiktu pasaules sesto raketi.
Otrā mačā cīņā par atlikušo ceļazīmi uz pusfinālu Medvedevs, kurš ATP rangā atrodas piektajā vietā, ar 6-3, 6-4 pieveica amerikāni Frensisu Tiafo (ATP 8.).
Pirmajā setā par izšķirošo kļuva sestais geims, kuru ar otro breikbumbu uzvarēja Medvedevs, servējot pretiniekam, bet otrajā setā izšķirošais bija devītais geims, kuru ar ceturto breikbumbu uzvarēja Medvedevs, pirmoreiz setā izvirzoties vadībā.
Pusfinālā Medvedevs tiksies ar pasaules ranga līderi no Vācijas Aleksandru Zverevu. Pusfināla spēles notiks sestdien.
Iepriekšējās cīņās šajā grupā Alkarass ar 6-2, 6-2 pārspēja Tiafo un ar 6-2, 6-4 - Medvedevu, Medvedevs ar 7-6 (7:4), 6-3 uzvarēja Kobolli, bet Tiafo Kobolli pieveica ar 7-6 (8:6), 6-0.
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Jau ziņots, ka Džona Makinroja vārdā nosauktajā grupā Zverevs izcīnīja trīs uzvaras, Šeltons - divas uzvaras un francūzis Arturs Fiss (ATP 7.) - vienu panākumu, bet Rafaels Hodars (ATP 10.) no Spānijas piedzīvoja trīs zaudējumus.
Pusfinālā iekļuva katras grupas divi labākie tenisisti. Divu iepriekšējo sezonas noslēguma turnīru uzvarētājs itālis Janniks Sinners (ATP 2.) traumas dēļ šosezon par titulu necīnās. "ATP Finals" vienspēļu turnīrs noslēgsies svētdien.