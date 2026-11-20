Infantīno nostiprina pozīcijas cīņā par FIFA vadītāja amatu - Dienvidamerika vienbalsīgi viņa pusē
Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantīno ir saņēmis Dienvidamerikas Futbola konfederācijas (CONMEBOL) vienbalsīgu atbalstu savai pārvēlēšanai FIFA vadītāja amatā, piektdien paziņoja CONMEBOL.
Lai gan Infantīno saskārās ar kritiku par savu nerealizēto ieceri piesaistīt privātās investīcijas Pasaules kausa izcīņai, viņš joprojām bauda arī Āfrikas un Āzijas atbalstu savai kandidatūrai FIFA prezidenta vēlēšanās nākamā gada martā.
FIFA ir 211 dalībvalstis, un katrai no tām ir viena balss. Lai uzvarētu balsojumā 18. martā Marokas galvaspilsētā Rabātā, kandidātam būs jāiegūst vismaz 106 balsis. CONMEBOL pārstāv 10, Āfrika - 54, bet Āzija - 46 valstis.
CONMEBOL paziņojums tika sniegts Barankiljā, gatavojoties sestdien gaidāmajam Dienvidamerikas kausa finālam, kurā tiksies Brazīlijas klubs Beluorizonti "Atletico Mineiro" un Argentīnas vienība Buenosairesas "Boca Juniors". CONMEBOL norādīja, ka augstu vērtē "pašreizējā FIFA prezidenta vadību" un "pozitīvās pārmaiņas futbolā", kuras viņš ir īstenojis kopš stāšanās amatā 2016. gadā.
Ja 2019. un 2023. gadā Infantīno bija vienīgais amata kandidāts, šoreiz viņam ir divi konkurenti - Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) virzītais Francijas Futbola federācijas (FFF) prezidents Filips Diallo un Japānas Futbola asociācijas (JFA) izvirzītais Austrumāzijas Futbola federācijas (EAFF) vadītājs Kozo Tašima.
FIFA prezidenta vēlēšanās 2027. gada 18. martā par galveno favorītu tiek uzskatīts līdzšinējais organizācijas vadītājs Džanni Infantīno, kuram ir liels Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas valstu atbalsts.