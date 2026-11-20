Krastenbergs ar vārtiem un rezultatīvu piespēli spoži debitē Somijas hokeja līgā
Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs piektdien Somijas hokeja līgā debitēja ar vārtiem un rezultatīvu piespēli, bet viņa un Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK izcīnīja uzvaru savā laukumā.
HPK ar 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) uzvarēja Helsinku "Jokerit". 39. minūtē Krastenbergs guva vārtus, bet 50 sekundes pirms mača beigām asistēja Harri Kainulainenam uzvaras vārtu guvumā.
Krastenbergs 17 minūtēs un 24 sekundēs laukumā divreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +2. Savukārt Andžāns 15 minūtēs un 56 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1.
Lapēnrantas "SaiPa" ar Latvijas vārtsargu Dāvi Gustavu Grigalu rezervē mājās ar 7:2 (2:0, 2:0, 3:2) sagrāva Turku TPS, bet Oskara Batņas pārstāvētā Lahti "Pelicans" savā laukumā ar 2:5 (0:0, 2:1, 0:4) zaudēja Raumas "Lukko".
Turnīra tabulā "SaiPa" ar 40 punktiem 21 spēlē ir sestā, HPK ar 30 punktiem 23 cīņās ieņem 11. un "Pelicans" ar 27 punktiem 22 mačos - 14. vietu 17 komandu čempionātā.
Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".