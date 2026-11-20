“Auda” otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas kausa izcīņā futbolā
"Auda" piektdien Rīgā atkārtoti izcīnīja Latvijas kausu futbolā.
"Auda" uzvarēja ar 2:0 (1:0). Vārtus guva Endrū Apia un Juba Traorē.
27. minūtē bumba pēc Režinaldu Ramiresa raidījuma nonāca "Auda" komandas vārtos, taču videoatkārtojumā tika konstatēts aizmugures stāvoklis, un vārti netika ieskaitīti.
Jau divas minūtes vēlāk "Auda" izvirzījās vadībā. Pēc komandas kapteiņa Eduarda Dašķevičs individuālā reida, tiekot līdz soda laukuma līnijai kreisajā pusē, un piespēles Endrū Apiam 18 gadus vecais Ganas spēlētājs ar griezto sitienu trāpīja bumbu vārtu labajā augšējā stūrī - 1:0 "Auda" komandas labā.
59. minūtē pēc Dašķeviča izpildītā stūra sitiena no labās puses bumba vārtu priekšā atleca pie Jubas Traorē, kurš ar atsitienu pret zemi raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī - 2:0.
Virslīgā "Riga" ieņēma otro vietu, bet "Auda" - trešo, abām nodrošinot ceļazīmes nākamās sezonas UEFA Konferences līgas kvalifikācijā, taču kausa ieguvēja kvalifikāciju sāks no otrās kārtas.
Pēc atgriešanās pie kausa izcīņas pavasara-rudens sezonā titula ieguvēji lielākoties tika noskaidroti finālspēlē oktobra beigās, taču šoreiz "Auda" un "Riga" mačs "Riga" vienības dalības UEFA Konferences līgā dēļ tika pārcelts ievērojami pēc virslīgas sezonas beigām.
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Abas komandas Latvijas kausa finālā tikās arī pērn, kad "Auda" uzvarēja ar 2:1.
"Auda" komanda, kas pie trofejas tika arī 2022. gadā, finālā spēlēja trešo sezonu pēc kārtas. "Riga" kontā ir divas Latvijas kausa trofejas 2018. un 2023. gadā, kā arī vēl trīs spēles finālā 2016./2017., 2017. un 2025. gada sezonās.
"Auda" iepriekšējās turnīra spēlēs uzvarēja "Liepājas" komandu (1:0) un "Grobiņas" futbolistus (3:2), bet pusfinālā pēc 2:2 neizšķirta pēcspēles sitienu sērijā pieveica "Daugavpils" komandu. "Riga" ceļā uz finālu apspēlēja līgu zemāk spēlējošās "Leevon"/PPK (3:2) un "Metta" (4:1) komandas, bet pusfinālā Rīgas derbijā ar 3:2 uzvarēja RFS.
Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936. gada pie prestižās trofejas ir tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas ir cēlušas 13 dažādas vienības.