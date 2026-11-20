Pēc kluba vēsturē veiksmīgākās sezonas “Super Nova” šķiras no diviem leģionāriem
"Tonybet" Latvijas futbola virslīgas klubs "Super Nova" neturpinās līgumus ar Senegālas uzbrucēju Ndiaju Patē un aizsargu Rikuto Īdu, klubs ziņo savā "X.com" kontā.
Klubs ziņo, ka 22 gadus vecais Patē 28 spēlēs guva vienus vārtus un sakrāja trīs rezultatīvas piespēles. Savukārt 21 gadu vecais Īda 31 spēlē guva vienus vārtus.
Paldies par foršajiem sezonas mirkļiem Rikuto Iida💛 Šajā sezonā Rikuto aizvadīja 31 spēli un guva vienus vārtus. Bija prieks iepazīties, sadarboties un veidot kluba vēsturi. Novēlam veiksmīgus turpmākos karjeras ceļus ✨ https://t.co/jZBiV8tpC0— SK Super Nova (@Super_Nova_sk) November 20, 2026
Paldies par sezonu Ndiaye Pathe 💛 28 spēlēs viņš guva vienus vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles. Kopā kā komanda sasniedzām vēsturiskus rezultātus. Novēlam veiksmīgu un aizraujošu turpmāko ceļu. ✨ https://t.co/QEt0feJae8— SK Super Nova (@Super_Nova_sk) November 19, 2026
"Super Nova" Latvijas čempionātā izcīnīja sesto vietu, kas kopš kluba debijas virslīgā 2022. gadā ir labākais sasniegums.