RFS atkal Latvijas futbola virsotnē! Mirkļi no izšķirošās spēles un čempionu apbalvošanas
RFS svētdien Rīgā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 35. kārtā pēc vienas sezonas pārtraukuma izcīnīja Latvijas čempiontitulu.
Latvijas čempione RFS paziņo par šķiršanos no vārtsarga Sergeja Vilkova
Latvijas čempione futbolā RFS neturpinās sadarbību ar vārtsargu Sergeju Vilkovu, klubs piektdien paziņoja savā "X.com" kontā.
Klubs ziņo, ka 24 gadus vecais vārtsargs līgumu nepagarinās.
Vilkovs RFS pirmās komandas sastāvā debitēja 2020. gadā un kopš tā laika aizvadīja 13 oficiālas spēles, no kurām sešās nostāvēja "sausā".
Noslēdzoties līgumam, vēlamies pateikties Sergejam Vilkovam par kopā pavadītajiem gadiem. Sergejs mūsu pirmās komandas sastāvā debitēja 2020. gadā un kopš tā laika aizvadīja 13 oficiālas spēles, no kurām sešās nostāvēja sausā. Lai gan spēles laika ne vienmēr bijis daudz, Sergejs bijis daļa no mūsu komandas un kopā ar mums piedzīvojis daudz īpašu brīžu. Paldies! Vēlam tikai to labāko turpmākajā karjerā!— FC RFS (@RFSDaily) November 20, 2026
RFS 2026. gadā Latvijas čempionātā uzvarēja ceturto reizi, Latvijas kausa izcīņā tika līdz pusfinālam, bet Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Konferences kausā - līdz kvalifikācijas trešajai kārtai.