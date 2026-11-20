Pēc neizteiksmīgā rezultāta Nāciju līgā beidzies Paolo Nikolato laiks Latvijas futbola izlasē
Latvijas Futbola federācija pavēstījusi, ka lauzusi līgumu ar valstsvienības galveno treneri Paolo Nikolato.
Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde 20. novembrī lēmusi par līguma laušanu ar Latvijas nacionālās vīriešu izlases galveno treneri Paolo Nikolato. Valdes sēdē uzklausīta itāļu speciālista atskaite par aizvadīto UEFA Nāciju līgas sezonu.
LFF valde lēmusi par līguma laušanu ar Latvijas nacionālās vīriešu izlases galveno treneri Paolo Nikolato. Izsakām pateicību Paolo Nikolato un viņa vadītajam valstsvienības personālam par darbu Latvijas izlasē un novēlam panākumus turpmākajā karjerā. ➡️ https://t.co/SB1F958bv9 https://t.co/5IjaMAdgPp— Futbola federācija (@kajbumba) November 20, 2026
Latvijas izlases galvenā trenera amatā Paolo Nikolato stājās 2024. gada februārī. Viņa vadībā komanda 30 spēlēs izcīnījusi tikai piecas uzvaras, desmit reizes cīnījusies neizšķirti un piedzīvojusi 15 zaudējumus. Viņa vadībā Latvijas futbolisti progresēja saspēlē un uzbrukumu veidošanā, taču pietrūka aukstasinības to pārvēršanā rezultātā. Vilšanās pilns bija pēdējais UEFA Nāciju līgas rezultāts - divi neizšķirti pret Kipru un Armēniju, divi zaudējumi pašā galotnē pret Melnkalni un Kipru. Sešās spēlēs tikai divi punkti deva pēdējo vietu C2 grupā.
"Paolo Nikolato veikums jāvērtē plašāk par spēļu rezultātiem. Latvijas izlases spēles stils ir attīstījies. Viņa ieguldījums sniedzas arī plašākā Latvijas izlašu sistēmā. Šādu pārmaiņu ietekmi pilnībā var novērtēt tikai ilgākā laikā, un ticam, ka paveiktais nesīs augļus arī turpmāk, it īpaši jaunatnes izlasēs," izceļ LFF prezidents Vadims Ļašenko.
"Tomēr ar spēles stilu vien nepietiek. Vienlaikus Latvijas valstsvienībai jāizvirza augstāki sportiskie mērķi un jātiecas pēc labākiem rezultātiem. Izvērtējot kopā pavadīto laiku, esam secinājuši, ka vēlamie sportiskie rezultāti nav sasniegti un ir pienācis laiks noslēgt šo sadarbības posmu. Tagad mūsu kopīgais uzdevums ir izmantot līdz šim paveikto, ņemti līdzi pozitīvo un sagatavot augsni izlases nākamajam darba ciklam," norāda LFF prezidents.
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LFF izsaka pateicību Paolo Nikolato un viņa vadītajam valstsvienības personālam par darbu Latvijas izlasē un novēl panākumus turpmākajā karjerā. Latvijas izlase 6. decembrī izlozē Belfāstā uzzinās savus pretiniekus 2028. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā.