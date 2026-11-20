Duplantiss pret vēsturi pārrakstījušu maratonistu: nosaukti pasaules labākā vieglatlēta titula finālisti
Zviedrijas kārtslēcējs Armands Duplantiss, Brazīlijas barjersprinteris Alisons dos Santoss un Kenijas maratonists Sebastians Save ir iekļuvuši pasaules 2026. gada labāko vieglatlētu balvas finālistu skaitā, ziņo Starptautiskā Vieglatlētikas federāciju asociācija ("World Athletics").
Duplantiss šogad martā Zviedrijas pilsētā Upsalā laboja sev piederošo pasaules rekordu kārtslēkšanā (6,31 m), uzvarēja pirmajās "Ultimate Championship" sacensībās, pasaules čempionātā telpās un Eiropas čempionātā.
Save Londonas maratonā kļuva par pirmo skrējēju, kurš distanci veicis ātrāk par divām stundām (1:59:30), bet Brazīlijas barjersprinteris Alisons dos Santoss 2026. gadā palika nepārspēts, uzvarot visos 11 400 metru barjerskrējienos. Brazīlietis Dimanta līgas posmā Cīrihē sasniedza pasaules rekordu apļa barjerskrējienā (45,80 sekundes) un uzvarēja pirmajā "Ultimate Championship" čempionātā Budapeštā (45,98 sekundes).
Sieviešu konkurencē finālā iekļuvusi ASV sprintere Melisa Džefersone-Vudena, ASV barjersprintere Masai Rasela un Šveices 800 metru skrējēja Odrija Verro.
Uz balvu "Uzlecošā zvaigzne" vīriešiem pretendē Kenijas vidusdistančnieks Emmanuels Kiprono, ASV 800 metru skrējējs Kūpers Luthenhauss un ASV sprinteris Teits Teilors.
Sievietēm šajā kategorijā finālā ir iekļuvusi Etiopijas vidējo distanču skrējēja Marta Alemajo, ASV sprintere Mia Maksvela un Ķīnas šķēpa metēja Jaņa Dziji.
Balvas tiks pasniegtas arī kategorijās "Gada treneris" un "Prezidenta balva", kā arī pirmo reizi kļūs zināms balvas "Gada notikums" ieguvējs.
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Balvu pasniegšana notiks 29. novembrī Monako.
Par 2025. gada pasaules labākajiem vieglatlētiem tika atzīti Duplantiss un ASV apļa skrējēja un barjersprintere Sidnija Maklaflina-Levrona.