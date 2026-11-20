Sofija Prošina pieteikusi sevi paukošanas elitē.
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Šodien 16:57
Talantīgā paukotāja Sofija Prošina saņems prestižu atzinību
Latvijas paukotāja Sofija Prošina ir atzīta par pasaules 2025./2026. gada sezonas labāko paukotāju ar špagu junioru vērtējumā un saņems Starptautiskās Paukošanas federācijas (FIE) apbalvojumu, ziņo sportistes komanda.
Prestižais apbalvojums sportistei FIE kongresa svinīgajā galā ceremonijā Budapeštā tiks pasniegts svētdien. Ceremonijā tiek godināti pasaules labākie paukotāji un izcilākie sportiskie sasniegumi.
Mihaila Jefremenko trenētā 20 gadus vecā sporta skolas "Rīdzene" sportiste februārī Tbilisi kļuva par Eiropas junioru čempioni, bet aprīlī Riodežaneiro uzvarēja arī pasaules junioru čempionātā.
Neilgi pēc triumfa pasaules junioru čempionātā Prošina izcīnīja bronzas medaļu FIE "Grand Prix" posmā Budapeštā, sasniedzot augstāko rezultātu Latvijas paukošanas vēsturē pieaugušo konkurencē.