UEFA Nāciju līgas ceturtdaļfinālā ielozē Pasaules kausa pusfināla atkārtojumu: Spānija pret Franciju
Notikušajā izlozē noskaidroti ceturtdaļfināla pāri UEFA Nāciju līgā.
Spānijas un Francijas izlases tiksies Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Nāciju līgas ceturtdaļfinālā, piektdien Nionā tika noskaidrots izlozē. Citos ceturtdaļfināla dueļos tiksies Anglija un Norvēģija, Beļģija un Vācija, kā arī Nīderlande un Portugāle.
Spēles savā un pretinieku laukumā notiks martā, bet uzvarētāji finālčetrinieka sacensībās tiks noskaidroti jūnijā. Pašreizējā pasaules un Eiropas čempione Spānija ir pēdējo trīs Nācijas līgas turnīru fināliste, 2023. gadā uzvarot, bet 2021. un 2025. gadā finālā piekāpjoties attiecīgi Francijai un Portugālei. Francijas izlase pirms diviem gadiem Nāciju līgā izcīnīja trešo vietu.
The UEFA Nations League quarter-final draw ✅ #NationsLeague https://t.co/LmcE2aZAiy— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2026
Spānija un Francija pēdējo reizi viena pret otru spēkojās šī gada Pasaules kausa finālturnīra pusfinālā, kurā uzvarēja nākamā čempione ar 2:0. Jāmin, ka arī Anglija un Norvēģija viena pret otru spēkojās Pasaules kausā, taču ceturtdaļfinālā, grūtu uzvaru izcīnot pirmajiem (2:1).
Pārspēlēs starp A un B līgām tiksies Bosnija un Hercegovina ar Dāniju, Ungārija ar Serbiju, Īrija ar Horvātiju un Slovēnija ar Velsu. Pārspēlēs starp B un C līgām tiksies Kipra un Ziemeļmaķedonija, Igaunija un Rumānija, Fēru salas un Gruzija un Baltkrievija un Izraēla.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase C2 grupā ar sešās spēlēs izcīnītiem diviem punktiem ieņēma pēdējo vietu četru komandu turnīrā. B līgā ar 16 punktiem iekļuva Melnkalne, astoņus punktus izcīnīja Kipra, kas piedalīsies "play-off" spēlēs ar B grupas izlasi Ziemeļmaķedoniju, bet sešus punktus - Armēnija.
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Pirmo divu vietu ieguvējas A līgas grupās iekļuva "play-off" turnīrā, kas sāksies martā. Divas sliktākās ceturto vietu ieguvējas nākamreiz spēlēs B līgā, bet divas labākās ceturto vietu ieguvējas un divas sliktākās trešo vietu izcīnījušās komandas aizvadīs pārspēles ar B līgas komandām. Tāpat pārspēles notiks starp četrām pēdējās vietas B līgā ieņēmušajām komandām un otro vietu izcīnījušajām C grupas komandām.
2024./2025. gada sezonā Nāciju līgā uzvarēja Portugāle, kas pēc 2:2 120 spēles minūtēs finālā pēcspēles sitienos ar 5:3 pieveica Spāniju.