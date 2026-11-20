CAS neizskata IIHF iesniegto apelāciju par tiesnešu sastāvu Krievijas lēmumā
Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) Apelācijas padome nav izskatījusi Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) iesniegto apelāciju par tiesnešu sastāvu Krievijas atgriešanā starptautiskajā hokejā.
"CAS Apelāciju komisija nevarēja pieņemt lēmumu par IIHF iesniegto apelāciju, jo tiesnešu sastāvs jau bija akceptēts un tas pieņēma lēmumu 30. oktobrī. Tiesnešu sastāvs vairs nevar tikt apstrīdēts," teikts paziņojumā.
Official Statement: “The CAS Challenge Commission could not make a decision on the #IIHF’s motion for challenge, since the arbitration panel had already adopted and announced its decision on Oct.30 The composition of the arbitration court could no longer be challenged." #Russia https://t.co/rZkM5odbsW— Eurohockey com (@eurohockey) November 19, 2026
Jau ziņots, ka oktobra beigās CAS lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Pēc lēmuma noskaidrojās jauni fakti. Viens no CAS tiesnešiem, itālis Džūlio Palermo, kurš vadīja komisiju, šoruden viesojies Maskavā un kā runātājs uzstājies konferencē par arbitrāžu un vadījis diskusiju. Pērn Krievijas galvaspilsētā viesojies arī Ēģiptes tiesnesis Ismaīls Selīms. Trešais tiesnesis komisijā bija Marks Hovels no Lielbritānijas. IIHF iebildums balstīts pamatojumā, ka Palermo un Selīms nebija norādījuši savas saiknes ar Krieviju.
Pagaidām CAS lēmums nav ļāvis Krievijai atgriezties starptautiskajos turnīros. U-20 pasaules čempionātā Krievija nepiedalīsies, jo Kanāda neizsniegs vīzas. Līdzīgu lēmumu pieņēmusi Čehija, kur notiks U-18 pasaules čempionāts dāmām. Savukārt IIHF jau sākusi izmeklēšanu pret Krieviju par Ukrainas okupēto reģionu iesaistīšanu savā hokeja sistēmā. Ja fakti pierādīsies, tas var rezultēties ar jaunu Krievijas diskvalifikāciju no starptautiskajiem turnīriem.