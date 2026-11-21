Divtūkstošo gadu Latvijas basketbola šovmenis Kērtiss Miledžs intervijā Jauns.lv stāsta par Latvijas pilsonību un liktenīgo metienu, kas izmainīja viņa karjeru
Latvijā viņš sevi pieteica Eiropas basketbolā un piepildīja tribīnes vietējās basketbola hallēs. Ekstravagants, pozitīvs, divkārtējais Latvijas Basketbola līgas čempions un tagad treneris. Kērtiss Miledžs intervijā Jauns.lv atcerējās laiku Latvijā, spilgtākās uzvaras un cik tuvu bijis spēlēšanai Latvijas izlasē.
46 gadus vecais Kērtiss Miledžs Latvijā pa īstam izveidoja savu vārdu Eiropas basketbolā. 2006. gadā viņš pievienojās tobrīd ambiciozajai “ASK Rīga”, kļūstot par kluba līderi un fanu mīluli. Viņš palīdzēja komandai 2006./2007. gada sezonā triumfēt Latvijas Basketbola līgā, bet pēc kluba finansiālā kraha vēlreiz Latvijā atgriezās 2011./2012. gadā, taču jau “VEF Rīga” sastāvā.
Allaž pozitīvais Miledžs šo rakstura īpašību nav zaudējis joprojām, tāpat kā fizisko formu - viņš katru dienu piecos no rīta aizvada treniņu, lai joprojām varētu vadīt un demonstrēt basketbola elementus jaunajai paaudzei. Tieši trenera profesiju Miledžs izvēlējies kā savu nākamo izaicinājumu, kādu dienu vēloties strādāt gan Eiropā, gan arī atgriezties Rīgā, ko uzskata par savām otrajām mājām. Tās viņš gan nav apmeklējis kopš sezonas VEF.
Aģenta pirksts
Pirms nonākšanas Latvijā Kērtiss Miledžs paspēja uzspēlēt Vācijā “Wurzburg” un Horvātijā Splitas komandā. Viņš atceras, ka nonākšanā Latvijā lomu spēlējis toreizējais Splitas komandas galvenais treneris Slobodans Subotičs. “Viņš man prasīja, vai es gribētu spēlēt arī kur citur. Satikos ar viņa aģentu, kura jautājums bija, vai gribētu spēlēt Latvijā, jo viņš bija labi pazīstams ar treneri Butautu. Komanda toreiz meklēja uzbrūkošo saspēles vadītāju un aģentam likās, ka es iederētos.”
Uzreiz pēc saņemtā jautājuma Miledžam nav bijušas nojausmas, kur ģeogrāfiski atrodas Latvija. “Man paskaidroja, ka tā robežojas ar Lietuvu un Krieviju. Veicu izpēti un sapratu, ka Latvija ir bijusi Padomju Savienības sastāvā. Atbildēju, ka neredzu problēmu doties pamēģināt tur spēlēt.” Iedvesmojusi arī tikšanās ar tā brīža galveno treneri Ramūnu Butautu - abu redzējumu bijuši līdzīgi.
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Sarunas gaitā Miledžs bieži minēja frāzi “es mīlu Rīgu”. Pilsētu viņš sauc par savām otrajām mājām, bet laiku Latvijā atceras ar vissiltākajām atmiņām. “Es jutos kā mājās. Cilvēki bija pieklājīgi un jauki. Mēs iepazinām Latvijas kultūru un tradīcijas.” Miledžs nenoliedza, ka vēlētos atgriezties Rīgā - gan apmeklēt kādu bijušās komandas VEF spēli, gan arī redzēt, kā izmainījusies pilsēta. Ja vairākiem ārzemniekiem Latvijā bijis grūti sadzīvot ar aukstumu, sniegu un pelēcīgo laiku rudens un ziemas periodā, Miledžam ir citas atmiņas.
“Man tā bija pirmā iespēja izbaudīt ziemu,” par laiku Latvijā teica Miledžs. “Ziema man tiešām patika. Esmu tomēr uzaudzis Kalifornijā. Ziemā darīju dažādas trakulības, tā kā tas bija jautri. Rīga ir fantastiska pilsēta. Man nebija, par ko sūdzēties, un tas gan jau arī ir iemesls, kāpēc Latvijā pavadīju trīs karjeras gadus.”
Karjeru mainošais metiens un spilgtākās atmiņas
Miledžs Latvijas basketbola skatītājiem sevi pieteica jau pašā sezonas sākumā. Baltijas Basketbola līgas spēlē pret Viļņas “Rytas” (tolaik vēl “Lietuvos Rytas”) viņš ar uzvaras metienu izrāva uzvaru (78:77), kas kļuva par ASK pirmo panākumu pār Lietuvas grandu. Pēc izšķirošā metiena viņš emocionāli to atzīmēja, kā arī ieguva lielu uzmanību no apkārtējiem. Pats Miledžs pauž, ka šis metiens mainīja viņa karjeru.
“Šī spēle iedeva vēl lielāku ticību sev. Pēc tās uzvaras zināju, ka iešu tikai uz augšu,” atceras Miledžs. “Atceros, ka minūtes pārtraukumā Butauts teica, ka Latvijas klubs vēl nav šo komandu uzvarējis. Atteicu, ka šī būs tā reize! Kad man pirms pēdējās izspēles prasīja, ko darīsim, teicu, lai tik dod man bumbu! Treniņos biju atstrādājis pustālo metienu no soda metiena zonas. Zināju, ja tikšu līdz šim metienam, tad spēle būs galā,” spožo uzvaru atceras bijušais basketbolists. Viņš arī atceras, ka šis uzvaru nesošais metiens arī padarījis turpmāk atmosfēru ASK mājas spēlēs daudz labāku - fanu interesi bijusi krietni lielāka. Savukārt būšanu kā fanu mīlulim sportists daudz uzmanības nepievērsa.
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“Es tikai devos laukumā un izbaudīju spēli! Spēlējot basketbolu, man vienmēr patika atdot laukumā visu savu sirdi un izklaidēt atnākušos - vai nu tas būtu ar diviem punktiem ar sodu vai triecienu grozā no augšas. Vienmēr sev teicu - ja spēlēšu tieši šādi un spēšu izbaudīt spēli, tad fani to novērtēs.”
No ASK laika tieši viņš atceras gan spožākos panākumus Latvijā, gan arī rūgtākos zaudējumus. Bez jau minētā panākuma pret “Lietuvos Rytas” viņš pie lielākajām uzvarām uzskaitīja triumfu Latvijas Basketbola līgā 2007. gadā, kad finālsērijā ar 4-2 tika pieveikta “Ventspils” un tādējādi tika pārtraukta ventspilnieku dominance līgā. Tāpat viņš atcerējās izcīnīto panākumu pār Kauņas “Žalgiris” 2008. gada 2. martā (74:69). Savukārt pie rūgtākajiem zaudējumiem viņam prātā nāca 2008. gada LBL finālsērija, kurā ar 1-4 tika zaudēts citam Rīgas klubam “Barons”.
“Zinājām, ka esam stipri kā komanda. Uz papīra bijām krietni labāki par viņiem, taču “Barons” spēlēja krietni brīvāk un agresīvāk, kamēr mēs slikti aizsardzībā. Par zaudējumu tajā finālā ilgi pārdzīvoju. Kādu nedēļu nerunāju ar komandas biedriem - tieši tik dusmīgs biju par šo zaudējumu.”
Atgriešanās un tuvākie draugi
Pēc ASK finansiālā kraha Kērtiss Miledžs basketbolu devās spēlēt uz Krieviju (Krasnojarskas “Enisey”), Slovēniju (Ļubļanas “Olimpija”), Franciju (“Hyeres Tulon”) un Ukrainu (Južnijas “Khimik”). Taču tad viņš atkal atgriezās Latvijā, lai vēlreiz spēlētu lietuvieša Ramūna Butauta vadībā, taču jau citā galvaspilsētas klubā - atjaunotajā VEF.
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“Ramūns man zvanīja,” smejoties, notikumu ķēdi atceras Miledžs. “Viņš teica, ka esmu viņam nepieciešams. Ramūns prasīja, vai es būtu gatavs atgriezties. Lai arī ASK līguma situācijas dēļ ne viss noslēdzās kā gribējām, atbildēju, ka, ja esmu vajadzīgs, braucu!” Kopā ar VEF Miledžs kļuva par divkārtējo LBL čempionu, spēlēja arī Eirokausos, taču viņa sirds pieder ASK.
“ASK ir daļa no manis un manas sirds,” uz jautājumu, kurš no abiem klubiem viņa karjerā ir tuvāks, atbildēja amerikāņu basketbolists. “Šajā komandā pa īstam sākās mana basketbolista karjera.” Sniedzot atbildi uz jautājumu, viņš piemin saspēles vadītāju Sandi Buškevicu, kurš Miledža laikā arī pārstāvēja ASK. “Es no viņa daudz iemācījos. Sandis man pamācīja un deva padomus, kā Eiropā tiek spēlēts basketbols.” Tieši Buškevics ir viens no bijušajiem komandas biedriem, ar kuriem viņš turpina uzturēt kontaktus vēl šodien. Starp tiem viņš minēja arī Steponu Babrausku, Sandi Valteru un Āronu Bramletu.
Cik tuvu vai tālu no Latvijas pilsonības?
Ņemot vērā, ka Kērtiss Miledžs ieguva popularitāti Latvijas fanos un basketbola sabiedrībā, vietā jautājums, vai kādreiz vispār bijušas sarunas par pilsonības piešķiršanu un viņa spēlēšanu Latvijas izlasē. Izrādās, sarunas bijušas, taču tās nav rezultējušās.
“Es vēl šodien būtu vēlējies, lai tā notiek,” skaidrojumu uz jautājumu par Latvijas pilsonības iegūšanu iesāk Miledžs. “Šķiet, ka tas bija pirms mana otrā gada ASK, kad pilsonības iegūšanas jautājums tika man uzdots. Zinu, ka process bija sācies, taču nezinu, cik tālu tas pavirzījās.” Kā mēģināja atminēties nu jau bijušais basketbolists, tad šādu ideju viņam izteicis kāds no ASK kluba - ģenerālmenedžeris vai kluba prezidents. “Par šo tēmu runājām kādus divus mēnešus,” viņš precizēja, sakot, ka arī aģents viņam ieminējies par Latvijas pilsonības iegūšanas varbūtību.
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“Aģents man jautāja, ko par to domāju. Teicu - esmu gatavs! Latvijā man palicis tik daudz atmiņu, kuras nekad neaizmirsīšu. Par šo ideju biju ļoti sajūsmināts, taču viss kārtībā. Neesmu nevienam prasījis, kas īsti notika. Taču jutos jau īpašs vien par to, ka man šādu ideju piedāvāja.”
FIBA noteikumi ļauj vienam ārzemju basketbolistam jeb naturalizētam spēlētājam atrasties 12 spēlētāju pieteikumā. Miledžs šo noteikumu uzskata par dīvainu, uzskatot, ka mūsdienās ne visi sportisti basketbolu spēlē pareizo motīvu vadīti. “Kad es spēlēju, tad tikai pareizo iemeslu dēļ - lai gūtu prieku! Zinājām, ka tas ir arī bizness, taču pašmērķis bija izbaudīt procesu laukumā un ārpus tā.”
Tuvākā zaudējums, kas pamudināja nākamajam posmam dzīvē
Basketbolista karjeru Kērtiss Miledžs noslēdza 2017. gadā, to sezonu pavadot Polijas augstākās līgas klubā KZS. Lai arī uz galda viņam bijuši darba piedāvājumi, traģēdija ģimenē likusi izlemt basketbola kedas kārt uz nagliņas.
“Aizgāju no basketbola, jo mana māte devās mūžībā. Pēc tam es jau vairs neguvu prieku no basketbola. Aģentam teicu, ka nevēlos izskatīt piedāvājumus, jo neesmu vairs priecīgs. Manai mātei bija liela loma manā dzīvē - es viņai zvanīju pēc katras spēles. Kad apjautu, ka vairs nevarēšu piezvanīt un dzirdēt viņas balsi, sapratu, ka ir jābeidz,” par pēkšņo lēmumu teica Miledžs. Ja ir sportistiem, kuriem pāreja uz kādu citu nodarbi sagādā grūtības, Miledžs starp tiem nebija, jo laicīgi sapratis, ka vēlas būt treneris.
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“Personīgi tā bija viegla pāreja, jo jau zināju, ka būšu treneris.” Kā tas noticis? Izrādās, palīdzējusi sezona citā Polijas klubā Ostrovas Velkopolski “Stal” 2015./2016. gada sezonā, kad to trenēja serbs Zorans Sretenovičs. Arī viņš karjeras laikā spēlēja saspēles vadītāja pozīcijā, kļūstot par trīskārtējo Eirolīgas čempionu (trīs gados pēc kārtas ar Splitas “Jugoplastik" komandu), bet Dienvidslāvijas izlases rindās viņam divi Eiropas čempiona tituli. “Tieši Zorans man parādīja ceļu. Kad tajā sezonā skatījāmies epizožu video, viņš vienmēr prasīja manas domas un analīzi.”
Tieši Zoranu un ari lietuvieti Ramūnu Butautu viņš sauc par diviem treneriem, no kuriem ietekmējies visvairāk. Tajā pašā laikā viņš izkopis arī savu trenēšanas stilu. “Trenēju pēc noteiktiem principiem. Saviem spēlētājiem saku, ka svarīgi ir, lai viņi izbauda basketbolu, taču tajā pašā laikā gribu, lai spēlē agresīvi un nepārdzīvo par pieļautajām kļūdām. Tās gadās ikvienam.” Kā norādīja Miledžs, tad viņa basketbola filosofija balstās uz ātru basketbolu ar agresīvu aizsardzību, kurā spēlētāji ir nesavtīgi un kustina bumbu.
Trenera karjeru viņš sāka “Shadow Mountain” vidusskolā, vēlāk trenējis arī junioru koledžu līmeni, bet šo sezonu sācis darbā Fīniksas Kristiešu vidusskolā. Visas viņa darbavietas ir esošajā mājvietā - Arizonā.
Kā mainījies basketbols?
Diskutējot par basketbolam aktuālām tēmām, Miledžs norāda, ka kaislīgā sporta spēle mainījusies ne tajā labākajā virzienā.
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“Neviens vairs nevēlas spēlēt aizsardzībā,” atbildi uz samērā āķīgo jautājumu iesāk Miledžs. “Visi vēlas tikai mest pa grozu. Komandas sacenšas, kura izmetīs vairāk metienu - šķiet, tagad spēlē katra vidēji izmet 40 tālmetienus. Pie sevis dažreiz domāju - ja tev ir iespēja pabeigt uzbrukumu ar metienu no apakšas, tad izmanto to! Protams, saprotu, ka trīs punkti ir vērtīgaki par diviem, taču kopējā tendence ir par sliktu basketbolam, jo spēlētāji negrib spēlēt aizsardzībā.”
Arī dāsnos NIL līgumus jaunajiem basketbolistiem NCAA Miledžs vērtē vairāk negatīvi nekā pozitīvi. “Tas ir gan labi, gan ne tik labi, taču vairak jau negatīvi. Šī ātrā nauda daudz ko sagrauj jaunajiem basketbolistiem. Basketbols tavā dzīvē nebūs vienmēr, un ne visi jaunie censoņi to saprot. Ja nevarēsi vairs spēlēt, ko darīsi tālāk? Ja tev nav izglītības, tad kā atradīsi labu darbu? Sistēma iedragājusi spēlētājus, kuri katru gadu maina koledžas. Ātra nauda ne vienmēr ir laba nauda. Saviem spēlētājiem vienmēr iesaku domāt ilgtermiņā un parūpēties par izglītības diplomu.”
Sarunas noslēgumā 46 gadus vecais Miledžs pateicas visiem Latvijas basketbola līdzjutējiem par lielo atbalstu laikā, kad viņš spēlēja Latvijā un vēlreiz izteica vēlēšanos atgriezties kādu dienu Rīgā, lai satiktu savus karjerā iegūtos draugus un paziņas.