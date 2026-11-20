Latvijā atklājas bīstams "robs" saistībā ar Krievijas sportistu pielaidi sacensībām. VIDEO
Strauji tuvojas jaunā sacensību sezona ziemas sporta veidos, kur agresorvalstij vairākos sporta veidos sniegta pielaide. Kamēr vairākas Eiropas valstis jau noteikušas šķēršļus Krievijas sportistu ieceļošanai valstī, Latvijā situācija ir neskaidra, vēsta 360TV Ziņas.
Norvēģija un Somija ieviesušas stingrus ieceļošanas ierobežojumus, liedzot valstī iebraukt Krievijas profesionālajiem sportistiem un viņu pavadošajam personālam. Līdzīgu nostāju paudusi arī Polija.
"Kamēr turpinās Krievijas agresijas karš, krievu sportistiem nav ko darīt Somijā. Viņu iebraukšana valstī apdraudētu Somijas starptautiskās attiecības," uzsver Somijas ārlietu ministre Elīna Valtonena.
Tikmēr Krievijas diktators Vladimirs Putins šādu soli nodēvējis par rupju starptautisko normu pārkāpumu, apgalvojot, ka sportam, tāpat kā mākslai, esot jāvieno cilvēki.
Latvijā situācija ir krietni neskaidrāka. Lai gan izglītības un zinātnes ministrs Česlavs Batņa atsaucas uz likumā noteikto nacionālo uzstādījumu nepiedalīties sacensībās kopā ar agresorvalstu pārstāvjiem, Latvijas Sporta federāciju padomē (LSFP) norāda uz būtisku robu likumdošanā: likums aizliedz organizēt tikai komandu sporta spēļu izlašu mačus, bet nav atsevišķa aizlieguma individuālo sporta veidu pārstāvjiem startēt Latvijā.
"Federācijām no valsts puses pasaka – dariet, ko gribiet, bet mēs negribam, lai viņi te piedalās. Tādā veidā pārmetot atbildību uz federācijām. Ja krievam ir Vācijas izsniegta vīza, kā viņu var ierobežot? Tā ir ierēdņu valoda un vēlama atsauce uz kaut ko, ko teorētiski var pielīdzināt. Realitātē tas tā nestrādā," skarbi situāciju raksturo LSFP valdes priekšsēdētājs Vladimirs Šteinbergs.
Ilgstošās neskaidrības dēļ Latvijā jau atceltas vairākas starptautiskas sacensības, jo uz federāciju jautājumiem par likumisko pamatu neielaist Krievijas un Baltkrievijas sportistus valsts iestādes nesniedz konkrētas atbildes. Arī žurnālistiem skaidru atbildi iegūt neizdevās – Ārlietu ministrija jautājumu pāradresēja Izglītības un zinātnes ministrijai, savukārt IZM norādīja, ka jāvēršas Ārlietu ministrijā.