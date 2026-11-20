Futbola sezonas noslēgumā otro gadu pēc kārtas "Riga" un "Auda" cīnīsies par Latvijas kausu
"Auda" un "Riga" šodien plkst. 19:30 abu komandu mājvietā "Skonto" stadionā cīnīsies par Latvijas kausu futbolā. Spēles tiešraide LTV7.
Faniem ieeja spēlē ir bezmaksas. Virslīgā "Riga" ieņēma otro vietu, bet "Auda" - trešo, līdz ar to abām ir ceļazīmes uz nākamās sezonas UEFA Konferences līgas kvalifikāciju, kausa ieguvējai to sākot no otrās kārtas.
Pēc atgriešanās pie kausa izcīņas pavasara-rudens sezonā titula ieguvēji lielākoties tika noskaidroti finālspēlē oktobra beigās, taču šoreiz "Auda" un "Riga" mačs "Riga" dalības UEFA Konferences līgā dēļ pārcelts ievērojami pēc virslīgas sezonas beigām. Par to iebildumus cēla "Riga" galvenā konkurente virslīgā RFS, kas gan vēlāk tāpat kļuva par jauno čempioni.
Kā galvenais tiesnesis pārraudzīs Aleksandrs Anufrijevs. Iepriekš Anufrijevam Latvijas kausa fināls kā galvenajam tiesnesim tika uzticēts arī 2016. gada maijā. Virslīgas čempionātā viņš tiesā kopš 2007. gada. Izceļams, ka gaidāmā spēle būs pēdējā karjerā savos ampluā tiesneša asistentam Niklāvam Lācim un inspektoram Pēterim Mileikam.
Abas komandas Latvijas kausa finālā tikās arī pērn, kad "Auda" uzvarēja ar 2:1. "Auda" komanda, kas pie trofejas tikusi arī 2022. gadā, finālā spēlēs trešo sezonu pēc kārtas. "Riga" kontā ir divas Latvijas kausa trofejas 2018. un 2023. gadā, kā arī vēl trīs dalības reizes finālā 2016./2017., 2017. un 2025. gada sezonās.
Iepriekš turnīrā "Auda" uzvarēja "Liepājas" komandu (1:0) un "Grobiņas" futbolistus (3:2), bet pusfinālā pēc 2:2 neizšķirta pēcspēles sitienu sērijā uzvarēja "Daugavpils" komandu. "Riga" ceļā uz finālu apspēlēja līgu zemāk spēlējošās "Leevon"/PPK (3:2) un "Metta" (4:1) komandas, bet pusfinālā Rīgas derbijā ar 3:2 uzvarēja RFS.
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Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936. gada pie prestižās trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības.