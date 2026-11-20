VIDEO: Rūdolfam Balceram spožs sniegums uzvarētā spēlē Šveicē
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers ceturtdien pēc ilgāka pārtraukuma guva vārtus Šveices čempionāta spēlē, kļūstot par vienu no varoņiem "Lions" uzvarā.
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers ceturtdien guva divus vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli Šveices hokeja līgas (NL) mačā, kaldinot Cīrihes "Lions" komandas uzvaru. "Lions" viesos ar rezultātu 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) pārspēja "Lausanne" vienību.
Eleganti! 🚨🏒 Rūdolfs Balcers gūst savus piektos vārtus šajā sezonā! https://t.co/cjaYDncsXS— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) November 19, 2026
Otrā perioda ceturtajā minūtē Balcers saņēma ripu, izslidoja starp pretinieku spēlētājiem un nonāca viens pret vārtsargu, raidot ripu tīklā un panākot 1:2, bet 25 sekundes vēlāk pēc viņa piespēles viesi izlīdzināja rezultātu. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām ripa pretī vārtiem nonāca pie latvieši un viņš guva arī spēles pēdējos vārtos.
Balcers šajā cīņā uz ledus pavadīja 15 minūtes un 32 sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Šajā sezonā Balcers 18 mačos guvis sešus vārtus un atdevis 12 rezultatīvas piespēles, ar 18 punktiem ieņemot piekto vietu komandas ražīgāko spēlētāju sarakstā.
"Lions" ar 52 punktiem 21 spēlē ir pārliecinoša turnīra līdere. Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiones titulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".