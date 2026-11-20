Latvieši NHL: bez Girgensona "Lightning" izcīna uzvaru, Bļugers izvicina dūres, Šilova sniegums neglābj
Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas “Lightning” izcīnīja uzvaru bez latvieša sastāvā, tikmēr Artūra Šilova un Teodora Bļugera komandas piedzīvoja zaudējumus.
Šilova "Penguins" piekāpjas Sentluisas "Blues"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien ar Pitsburgas "Penguins" komandu piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, mājās ar 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) piekāpjoties Sentluisas "Blues".
Šilovs šajā mačā atvairīja 28 no 32 metieniem, bet pēdējo ripu viesi raidīja tukšos vārtos. Latvietis šosezon 13 mačos izcīnījis piecas uzvaras, vidēji ielaidis 3,41 ripu un atvairījis 87,3% metienu.
Abus vārtus "Penguins" komandai guva Rikards Rakels. Pretiniekiem pa diviem precīziem metieniem bija Džimijam Snageradam un Dilanam Holovejam, vienus vārtus guva Džastins Barons, bet trīs rezultatīvas piespēles bija Robertam Tomasam. "Blues" vārtsargs Džoels Hofers neitralizēja 31 metienu.
"Penguins" ar 16 punktiem 21 spēlē ieņem pēdējo, 16. vietu Austrumu konferencē, bet "Blues" ar 24 punktiem 22 mačos ir devītajā pozīcijā Rietumu konferencē.
Arī Bļugera "Maple Leafs" cieš sakāvi
Tāpat zaudējumu piedzīvoja uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto "Maple Leafs", kas mājās ar 3:4 (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Losandželosas "Kings". "Maple Leafs" nenosargāja vadību ar 3:0 un cieta astoto zaudējumu pēc kārtas.
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Bļugers spēlēja 11 minūtes un 34 sekundes, zaudēja vienu ripu, bloķēja vienu metienu, uzvarēja piecos no 13 iemetieniem un cīņu pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu. Pirmā perioda pēdējā minūtē Bļugers izvicināja dūres ar Skotu Lotonu, kurš latvieti noguldīja uz ledus.
AND OFF THE FOLLOWING DRAW BLUEGER AND LAUGHTON DROP THE GLOVES 🫨👊 https://t.co/N5dil0iZew— Gino Hard (@GinoHard_) November 20, 2026
Losandželosas komandā uzvaras metienu realizēja Adrians Kempe, bet pamatlaikā ar gūtiem vārtiem izcēlās Alekss Tarkots, Alekss Laferjē un Ēriks Haula. Toronto vienībā vārtus guva Ostons Metjūss, Džons Tavaress un Dakota Džošua, bet ar divām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Viljams Nīlanders.
"Maple Leafs" ar 19 punktiem 24 spēlēs ieņem 14. vietu Austrumu konferencē, bet "Kings" ar 16 punktiem 20 dueļos ir tajā pašā ailītē Rietumu konferencē.
Girgensona "Lightning" izcīna uzvaru
Turpretī uzvaru svinēja Tampabejas "Lightning", kas bez Zemgus Girgensona sastāvā mājās ar 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) guva virsroku pār Edmontonas "Oilers". Plānots, ka Girgensons tuvākajā laikā varēs atgriezties sastāvā.
"Lightning" komandā vārtus guva Džons Kārlsons un Iļja Mihejevs, bet Ņikita Kučerovs pēdējais pieskārās ripai, kuru neveikli savos vārtos iebakstīja pretinieku aizsargs Matīass Ekholms ar vārtsargu Devonu Levi.
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Pretiniekiem vārtus guva Koltona Daks. Tampas vienība pārtrauca sēriju, kurā "Oilers" zvaigzne Konors Makdeivids sezonas pirmajās 23 spēlēs katrā tika pie rezultativitātes punktiem, līgas ražīgākajam spēlētājam šoreiz paliekot tukšā. "Lightning" ar 32 punktiem 22 mačos ir Austrumu konferences vicelīdere, savukārt "Oilers" ar 37 punktiem 24 cīņās ir otrā Rietumu konferencē.
Katons gūst karjerā pirmo "hat-trick" "Kraken" uzvarā
NHL otro sezonu aizvadošais kanādiešu uzbrucējs Bērklijs Katons ceturtdien pirmo reizi karjerā NHL mačā guva trīs vārtus un kaldināja Sietlas "Kraken" komandas uzvaru. "Kraken" mājās ar rezultātu 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) uzveica Vankūveras "Canucks", pārtraucot trīs zaudējumu sēriju.
20 gadus vecais Katons šosezon 19 mačos guvis 17 punktus (8+9), kas ir tikpat, cik visā iepriekšējā sezonā, kad viņš laukumā devās 66 spēlēs. Uzvarētājiem vārtus guva arī Metijs Benīrss un Džordans Eberle, bet divas rezultatīvas piespēles bija Brendonam Montūram. Vārtos Filips Grūbauers neitralizēja 22 metienus. "Canucks" komandā vienīgos vārtus guva Džeiks Debrasks.
Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta ceturtdienas spēļu rezultāti:
Vegasas "Golden Knights" - Dalasas "Stars" 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1) - pēcspēles metienu sērijā;
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Sietlas "Kraken" - Vankūveras "Canucks" 5:1 (1:1, 2:0, 2:0);
Kolorādo "Avalanche" - Anaheimas "Ducks" 4:0 (0:0, 3:0, 1:0);
Kalgari "Flames" - Minesotas "Wild" 1:4 (1:2, 0:1, 0:1);
Čikāgas "Blackhawks" - Kolumbusas "Blue Jackets" 2:4 (0:2, 1:1, 1:1);
Tampabejas "Lightning" - Edmontonas "Oilers" 3:1 (0:0, 1:0, 2:1);
Karolīnas "Hurricanes" - Monreālas "Canadiens" 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) - pagarinājumā;
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Otavas "Senators" - Filadelfijas "Flyers" 5:6 (1:1, 2:1, 2:3, 0:1) - pagarinājumā;
Pitsburgas "Penguins" - Sentluisas "Blues" 2:5 (1:0, 0:3, 1:2);
Toronto "Maple Leafs" - Losandželosas "Kings" 3:4 (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 0:1) - pēcspēles metienu sērijā;
Vašingtonas "Capitals" - Bufalo "Sabres" 3:6 (1:4, 0:1, 2:1);
Vinipegas "Jets" - Ņujorkas "Islanders" 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) - pagarinājumā.