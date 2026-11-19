Jaunais sporta direktors Andrejs Butriks (foto: "FK Liepāja" / Facebook)
Futbols
Vakar 23:32
Pēc neiekļūšanas Eiropas turnīros "Liepāja" nomaina treneru kolektīvu
"Tonybet" Latvijas futbola virslīgas klubu "Liepāja" nākamsezon vadīs cits treneru kolektīvs, ceturtdien kontā paziņoja klubs.
Klubs par treneru sastāvu informēja, ka "nākamā sezonā mūsu kluba rindās neredzēsim Jāni Gobu, Sauļu Čekanaviču, Andreju Piedelu, Ivanu Visocki un Rikardo de Vivo".
Ceturtdien klubs arī paziņoja, ka, sākot gatavošanos 2027. gada sezonai, klubam "pievienojas Andrejs Butriks, kurš pildīs sporta direktora pienākumus".
"Liepāja" aizvadītajā sezonā finišēja piektā, nekvalificējoties startam kādam no 2027./2028. gada sezonas Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) klubu turnīriem, bet Latvijas kausā liepājnieki zaudēja astotdaļfinālā, bet UEFA Konferences līgas turnīrā sasniedza otro kvalifikācijas kārtu.