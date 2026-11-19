Slimais Šmits noskatās no malas, bet Kurucs gūst deviņus punktus "Baskonia" zaudējumā Eirolīgas spēlē
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs ceturtdien Minhenē guva deviņus punktus Vitorijas "Baskonia" zaudējumā Eirolīgas 13. kārtas izbraukuma spēlē. "Baskonia" ar 81:100 (24:29, 17:26, 24:21, 16:24) zaudēja Minhenes "Bayern".
Kurucs 30 minūtēs un 20 sekundēs laukumā realizēja visus četrus divpunktu metienus un vienu no diviem soda metieniem, bet divi tālmetieni mērķi nesasniedza. Viņa kontā arī piecas atlekušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, trīs noteikumu pārkāpumi, divas izprovocētas piezīmes un efektivitātes koeficients desmit. Otrs Latvijas pārstāvis Spānijas vienībā Rolands Šmits laukumā nedevās vīrusa saslimšanas dēļ.
"Baskonia" komandā 17 punktus un septiņas atlekušās bumbas sakrāja Deveins Stjuarts, bet pretinieku komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem, septiņām atlekušajām bumbām un septiņiem izprovocētiem pārkāpumiem pretiniekiem bija Dveins Vašingtons.
"Dubai" bez Dāvja Bertāna pieteikumā izbraukuma mačā Kipras pilsētā Limasolā ar 80:74 (14:26, 26:21, 18:15, 22:12) uzvarēja Telavivas "Maccabi". "Dubai" vienībā 18 punktus guva Dveins Beikons. Pretiniekiem 17 punktus, piecas rezultatīvas piespēles un sešas izprovocētas piezīmes sakrāja Jams Madars.
"Dubai" ar deviņām uzvarām 13 spēlēs turnīra tabulā ir septītā, bet Vitorijas komanda ar vienu uzvaru - pēdējā 20 komandu čempionātā.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvada 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūst ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās.
Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".