Latvija attaisno favorītes statusu: Eiropas U16 volejbola čempionāta kvalifikācijas startā sakauta Azerbaidžāna
Latvijas jaunie volejbolisti ar pārliecinošu uzvaru iesāka Rīgā notiekošo Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) turnīru, kas vienlaikus ir arī Eiropas U16 čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmā kārta.
Jorena Janišoņa vadītā komanda ceturtdien Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas zālē ar 3-0 (25:20, 25:13, 25:15) apspēlēja vienaudžus no Azerbaidžānas. Cīņā par pirmo vietu B grupā mājinieki sestdien pulksten 18 tiksies ar Somiju, kas pret Azerbaidžānu spēlēs piektdien.
“Uztraukums? Uz kādu piecinieku skalā no viens līdz desmit. Tas noteikti patraucēja pirmajā setā parādīt labāko sniegumu, taču ar savstarpējo komunikāciju un enerģiju pamazām iespēlējāmies un atradām savu ritmu,” sajūtas pirms Eiropas čempionāta pirmās spēles un tās gaitā raksturoja Latvijas izlases spēlētājs Roberts Kalnozols.
Spēles pirmais sets aizritēja ar jauniešu sportam raksturīgām snieguma šūpolēm, tomēr to augstākajos brīžos latvieši nospēlēja pārliecinošāk. Izšķirošajos brīžos mājinieki samazināja kļūdu skaitu un nospēlēja stabilāk, kamēr Azerbaidžānas komandai liels trieciens jau spēles sākumā bija bloķētāja Gudrata Gaibli gūtais savainojums. Lai gan jaunietis pēc dakteru aprūpes spēja atgriezties laukumā, pārvietošanās viņam sagādāja acīmredzamas grūtības. Uzvarētais pirmais sets noņēma satraukuma važas Latvijas volejbolistiem, kuri spēles turpinājumā demonstrēja ievērojami labāku sniegumu un izcīnīja pelnītu uzvaru trīs setos.
Latvijas izlases rezultatīvākais spēlētājs Kalnozols piecus no saviem deviņiem punktiem guva tieši pirmajā setā, palīdzot komandai sajust pārliecību. Astoņus punktus pievienoja Emīls Eglītis un komandas kapteinis Artūrs Bolšteins. Spēlētāji īpaši uzteica cēlāja Ralfa Patrika Salmiņa sniegumu.
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Arī treneris Jorens Janišonis piekrita, ka čempionāta sākuma satraukums spēlētājiem bija sasējis rokas, kājas un prātu, tādēļ kļūdu bija daudz un ilgstoši neizdevās palielināt pārsvaru. “Kad atraisījāmies un nospēlējām brīvāk, kļūdu skaits strauji samazinājās. Prieks, ka radās iespēja izlaist laukumā visus spēlētājus un dot viņiem šo iespēju pārstāvēt Latvijas izlasi – tas ir īpašs notikums viņu dzīvē. Tā ir viņu pirmā izlase, turklāt spēle savu skatītāju priekšā pie pilnām tribīnēm. Labi ir arī tas, ka viņi ne tikai izgāja laukumā, bet visi arī ļoti labi nospēlēja,” par kolektīvo komandas sniegumu gandarīts bija Janišonis.
Dienas pirmajā spēlē A grupā Polija ar 3-0 (25:11, 25:13, 25:17) pārspēja Ukrainu, bet piektdien turnīra favorīti spēlēs pret Igauniju.
EEVZA čempionātā sešas komandas sadalītas divās grupās. Pēc apļa turnīra tās svētdien ar attiecīgās vietas ieguvējiem otrajā grupā sadalīs pozīcijas kopvērtējumā. Turnīra uzvarētāji kvalificēsies nākamgad Kosovā un Albānijā paredzētajam Eiropas U16 čempionāta finālturnīram, bet nākamo četru vietu ieguvēji turpinās cīņu kvalifikācijas otrajā posmā, kas paredzēts aprīlī.