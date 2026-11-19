Pagaidām bez jaunā supertalanta Beruē Latvijas izlasē. Bertāns izsaka versiju, kas varētu būt pie vainas
Bendžamins Beruē nepalīdzēs Latvijas basketbola izlasei novembra spēlēs, raidierakstā "LV basketbols" paziņoja atklāja vīriešu izlašu sporta direktors Dairis Bertāns.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā novembra spēlēm iekļauti arī Beruē un Markuss Jahovičs, kuri šovasar U-16 izlases sastāvā kļuva par Eiropas čempioniem.
"Bendžija mamma Lāsma ļoti ir par to, lai viņš brauc un spēlē. Tai pašā laikā viņa tēvs joprojām nav atmetis cerības par ASV izlasi. Tas noteikti ir viens no iemesliem. Bendžijs 16 gadu vecumā viņš nevar tagad aiziet pie tēta un pateikt - klausies, es braukšu un spēlēšu. Tas droši vien pagaidām vēl nav iespējams," ceturtdien gaidāmā raidieraksta epizodē Bertāna teikto citē "basketbolazinas.com".
Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība novembra beigās Rīgā aizvadīs 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra spēles ar pasaules un Eiropas čempionvienību Vācijas izlasi un Izraēlas komandu. Vācijas izlase ar uzvaru šajā mačā oficiāli nodrošinās ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru. Savukārt Latvijas komanda ar uzvaru saglabās izredzes 2027. gada vasaras beigās spēlēt Katarā.
Kvalifikācijas turnīra K grupā pirmās trīs vietas ar bilanci 7-1 dala Vācija, Horvātija un Polija. Seko Latvija (4-4), Nīderlande un Izraēla (pa 2-6). Finālturnīrā spēlēs trīs labākās komandas.
Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātais kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs, Rolands Šmits (abi - Vitorijas "Baskonia", Spānija), Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Ojārs Siliņš, Mareks Mejeris (abi - "VEF Rīga"), Markuss Jahovičs ("Trento", Itālija), Artūrs Strautiņš ("Roma", Itālija), Rolands Šulcs, Klāvs Čavars, Toms Talcis, Toms Skuja (visi - "Rīgas Zeļļi"), Rihards Lomažs (Ļubļanas "Olimpia", Slovēnija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija), Artūrs Žagars (Džedzjanas "Golden Bulls", Ķīna), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Helmuts Petrovičs ("Rīgas Ekselences Juniori").