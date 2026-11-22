Latvijas labākā boksere Beatrise Rozentāle par meitiņas piedzimšanu, sievišķību un cīņu ar Imani Helifu
Pēc meitiņas piedzimšanas un divu gadu pauzes ar vēsturisku 5. vietu Eiropas čempionāta elites grupā sportā atgriezusies Latvijas labākā boksere Beatrise Rozentāle. Atklātā sarunā ar Jauns.lv Beatrise norāda, ka viņas sportiskās ambīcijas nekur nav zudušas, bet piemetina, ka kļūšana par mammu viņu ir mainījusi.
Beatrise neslēpj, ka atgriešanās sportā pēc meitiņas nākšanas pasaulē nebija viegla - viņai nācās saskarties gan ar fiziskiem, gan mentāliem izaicinājumiem, kā arī iemācīties labāk menedžēt savu laiku. Tomēr sportiste uzskata, ka kļūšana par mammu ne tikai mainījusi viņas skatījumu uz dzīvi, bet arī pieeju boksam.
„Man šķiet, ka bērniņa piedzimšana cilvēku izmaina. Es esmu mainījusies gan kā cilvēks, gan kā sportiste,” pauž Beatrise, norādot, ka šobrīd ringā jūtas pat labāk nekā iepriekš. „Kā sportiste es, manuprāt, boksējos daudz labāk. Iespējams, tāpēc, ka īsākā laikā nācās ieguldīt lielāku darbu. Un mainījušās arī manas prioritātes - šobrīd pirmajā vietā ir meita, un tad nāk bokss un viss pārējais.”