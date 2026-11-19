Sākas “Sporto visa klase” īpašā iniciatīva - soļu izaicinājums
Atzīmējot Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) atjaunošanas 38. gadadienu, šī gada 19. novembrī LOK dos startu projekta “Sporto visa klase” īpašajai iniciatīvai - soļu izaicinājumam “Krājam soļus kopā ar Domina Shopping”. Līdz pat 2027. gada 28. februārim projekta 2.-6. klašu skolēni, viņu skolotāji, vecāki, draugi un ikviens atbalstītājs ir aicināts apvienot spēkus, lai krātu soļus savas izvēlētās klases kopējam rezultātam un veicinātu aktīvu dzīvesveidu visā sabiedrībā.
“Izaicinājuma galvenais mērķis ir radīt kustību prieku un stiprināt veselīgus paradumus gan bērnu, gan viņu ģimeņu ikdienā. Atrasties kustībā un digitālās tehnoloģijas izmantot savā labā ir mūsu nākotnes atslēga. Saglabāt pietiekami lielu kustību dinamiku tieši gada tumšākajos un vēsākajos mēnešos ir visgrūtāk, tādēļ ceram, ka šī papildu motivācija un komandas gars palīdzēs neapstāties. Šī ir lieliska iespēja ikvienam - vecākiem, brāļiem un māsām, vecvecākiem, skolas darbiniekiem, absolventiem un tuvākajiem draugiem - kļūt par daļu no klases komandas,” iniciatīvu komentē LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.
“Domina Shopping un Latvijas Olimpiskā komiteja visu 2026. gada soļo vienā ritmā. Un tagad speram nākamo soli - jau pavisam burtiski! Aicinām jauniešus krāt soļus savas klases labā - dodoties pastaigās dabā, ikdienas gaitās pilsētā un, protams, arī iegriežoties Dominā. Mums patīk doma, ka katrs noietais solis var kļūt par daļu no kopīga mērķa un, ka ierasta satikšanās ar draugiem var pārtapt veselīgā sacensībā, aizraujošā komandas piedzīvojumā un, iespējams, arī balvā visai klasei. Lai sanāk vairāk soļu, vairāk kustības un vairāk kopā būšanas!” novēl t/c “Domina Shopping” direktore Dina Bunce.
Dalība izaicinājumā ir brīvprātīga un notiek digitālajā platformā sportovisaklase.lv sadarbībā ar lietotni DistantRace. Klases dalību piesaka skolotājs, savukārt skolēnu dalību vienmēr apstiprina vecāki. Atbalstītāji un pedagogi pievienojas paši, izmantojot no skolotāja saņemto klases saiti vai QR kodu. Vienai klasei var pievienoties līdz pat 100 tuvākajiem atbalstītājiem, savukārt pašu klases skolēnu skaits nav ierobežots, un katrs dalībnieks soļus var krāt tikai vienai skolai un vienai klasei
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Lai nodrošinātu godīgu konkurenci neatkarīgi no klases lieluma, uzvarētājus noteiks pēc klases vidējā uzkrāto soļu skaita uz vienu dalībnieku (kopējo soļu skaitu dalot ar visu klases komandas dalībnieku skaitu). Soļi tiks fiksēti automātiski, izmantojot viedtālruņa lietotni DistantRace vai viedpulksteni (Garmin, Fitbit, Polar, Suunto, Withings), bet skolēniem, kuriem nav savas viedierīces, noietos soļus sistēmā ievada skolotājs. Pievienoties izaicinājumam varēs gan sākumā, gan jebkurā brīdī iniciatīvas laikā.
Izaicinājuma noslēgumā katrā no piecām klašu grupām (2., 3., 4., 5. un 6. klašu grupā) tiks apbalvotas trīs aktīvākās klases – kopumā godalgas saņems 15 klases visā Latvijā:
- 1. vieta - Skypark Domina apmeklējums visai klasei;
- 2. vieta - Catch Pixel apmeklējums visai klasei;
- 3. vieta - Apollo Kino Domina filmas apmeklējums visai klasei.