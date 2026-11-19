Uzzināti Latvijas volejbola izlašu pretinieki nākamā gada Eiropas līgā
Noskaidrotas Latvijas volejbola izlašu pretinieces 2027. gada CEV Eiropas līgas turnīrā, kur notiks arī cīņa par vairākām ceļazīmēm uz 2028. gada Eiropas čempionātu.
Zināmi Latvijas volejbola valstsvienību pretinieki nākamās vasaras CEV Eiropas līgas turnīrā, kurā arī šoreiz tiks izspēlētas četras ceļazīmes uz 2028. gada CEV Eiropas čempionāta finālturnīru, vēsta Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Latvijas vīriešu izlase nedēļas sabraukumā no 4. līdz 6. jūnijam savā laukumā uzņems Melnkalni un Izraēlu, no 11. līdz 13. jūnijam Kiprā spēlēs pret laukuma saimniekiem un Portugāli, bet no 18. līdz 20. jūnijam Horvātijā mērosies spēkiem ar mājiniekiem un Ungāriju.
Savukārt Latvijas sieviešu volejbola izlase pamatturnīru no 4. līdz 6. jūnijam sāks Slovākijā, kur spēlēs arī pret Albāniju, no 11. līdz 13. jūnijam Grieķijā spēkosies ar laukuma saimniecēm un Dāniju, bet no 18. līdz 20. jūnijam savā laukumā uzņems Melnkalni un Lietuvu.
Pamatturnīra izspēles kārtība palikusi nemainīga - visām dalībniecēm paredzēti trīs sabraukumi, no kuriem vienu tās uzņems savā laukumā. Katrai komandai būs jāaizvada sešas spēles pret sešiem dažādiem pretiniekiem. Uzvarētājs tiks noskaidrots finālsešinieka turnīrā, kuram kvalificēsies tā rīkotāji, kā arī piecas labākās pamatturnīra komandas.
2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīram vīriešu konkurencē jau kvalificējušās četras labākās pagājušā gada CEV Eiropas līgas komandas - Somija, Nīderlande, Dānija un Izraēla. Ceļazīmi nodrošinājusi arī pašreizējā Eiropas čempione Polija. Vēl četras kvotas paredzētas finālturnīra rīkotājiem, no kuriem šobrīd zināma tikai viena - Melnkalne. Ziņots, ka interesi par grupas organizēšanu izrādījusi arī Latvija.
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Sieviešu konkurencē četras ceļazīmes uz nākamo finālturnīru pagājušajā vasarā CEV Eiropas līgā izcīnīja Zviedrija, Slovēnija, Ungārija un Slovākija. Ar uzvaru Eiropas čempionātā vietu nākamajā finālturnīrā jau nodrošinājusi Turcija, bet no četrām 2028. gada finālturnīra rīkotājām šobrīd zināmas divas - Spānija un Slovākija. Tā kā Slovākija finālturnīram jau kvalificējusies ar panākumu Eiropas līgā, papildu kvota tiks noteikta, ņemot vērā vietu Eiropas rangā nākamās vasaras beigās.
Atlikušās 11 ceļazīmes uz finālturnīru tiks sadalītas, ņemot vērā komandu vietu Eiropas rangā pēc nākamās vasaras CEV Eiropas līgas un FIVB Nāciju līgas turnīru noslēguma. Tas nozīmē, ka komandām būs svarīga katra spēle neatkarīgi no izredzēm sasniegt CEV Eiropas līgas finālsešinieku