FIFA paziņo Džanni Infantino konkurentus gaidāmajās prezidenta vēlēšanās
FIFA atklājusi, kuri funkcionāri cīnīsies par organizācijas prezidenta krēslu 2027. gada martā gaidāmajās vēlēšanās.
Bez pretrunīgi vērtētā Džanni Infantino, kurš FIFA prezidenta amatu ieņem kopš 2016. gada, uz prestižo amatu arī pretendēs Filips Diallo un Kodzo Tašima.
68 gadus vecais Tašima ir Japānas Futbola asociācijas prezidents un Austrumāzijas Futbola federācijas vadītājs. Futbolista karjeras laikā viņš septiņas spēles aizvadīja Japānas izlasē.
FIFA receives three candidatures for next year’s presidential election 🗞️🔗➡️ https://t.co/ErxGvrEGAy https://t.co/fCU4fOj8dO— FIFA Media (@fifamedia) November 19, 2026
63 gadus vecais Diallo ir Francijas Futbola federācijas prezidents, šo amatu ieņemot kopš 2023. gada. Viņš ir UEFA izvēlēts kandidāts FIFA prezidenta vēlēšanām - pēdējā laikā tieši UEFA ir lielākā Infantino kritiķe. Jāmin, ka Latvija, kas ir viena no UEFA dalībvalstīm, iepriekš paziņoja par atbalsta saglabāšanu Infantino.
Kā savā paziņojumā norādījusi FIFA, tad visas trīs kandidatūras nosūtītas izvērtēšanai vēlēšanu komitejai. Līdz 2027. gada 18. februārim tā izlems, vai visi trīs kandidāti ir pielaižami vēlēšanām. Tās plānotas 2027. gada 18. martā FIFA 77. kongresā Marokā.