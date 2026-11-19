Eiropas čempions Rogličs kļuvis par Krista Neilanda komandas biedru
Slovēnijas riteņbraucējs Primožs Rogličs noslēdzis viena gada līgumu ar latvieša Krista Neilanda pārstāvēto NSN vienību, vēsta komanda.
37 gadus vecais Rogličs ir četrkārtējs "Vuelta a Espana" čempions un 2023. gada "Giro d'Italia" uzvarētājs. Karjeras laikā viņš uzvarējis arī tādos velobraucienos kā "Criterium du Dauphine", "Tirreno-Adriatico", Basku, Romandijas, Katalonijas, Parīzes-Nicas, Apvienoto Arābu Emirātu, Algarves un Burgosas daudzdienu velobraucienos.
Rogličs ir 2021. gada olimpisko spēļu čempions individuālajā braucienā, šajā disciplīnā izcīnot arī sudrabu 2017. gada pasaules čempionātā.
Iepriekšējos trīs gadus slovēnis startēja "Red Bull-Bora-hansgrohe" komandā, bet lielāko daļu karjeras pavadīja "LottoNL-Jumbo" (tagad "Visma-Lease a Bike") sastāvā. Pirms pievēršanās profesionālajai riteņbraukšanai Rogličs junioru vecumā bija godalgots tramplīnlēcējs ar slēpēm.
NSN komandā nākamsezon startēs arī 2021. gada olimpiskais čempions grupas braucienā ekvadorietis Ričards Karapass, kurš karjerā vienu reizi triumfējis arī "Giro d'Italia" kopvērtējumā.