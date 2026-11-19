Latvijas futbola izlase FIFA rangā nonākusi pavisam tuvu visu laiku antirekordam
Latvijas vīriešu futbola izlase atjaunotajā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pasaules rangā zaudējusi vēl divas pozīcijas un ieņem 145. vietu.
Kopš pēdējā ranga paziņošanas oktobrī Latvijas izlase aizvadījusi divas spēles UEFA Nāciju līgas C līgā, piedzīvojot zaudējumu 1:2 pret Melnkalni un cīnoties neizšķirti 0:0 ar Armēniju.
Igaunijas izlase pakāpusies par piecām vietām un atrodas 117. pozīcijā, bet Lietuva atguvusi divas pozīcijas un pakāpusies uz 146. vietu.
Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) valstu vērtējumā Latvija ir 48., apsteidzot Lietuvu, Moldovu, Maltu, Andoru, Gibraltāru, Lihtenšteinu un Sanmarīno.
Latvijas izlases rekords FIFA rangā ir 45. vieta, kas tika sasniegta 2009. gadā. Savukārt antirekords ir 148. pozīcija 2017. gadā.
FIFA ranga līderpozīcijas saglabā Pasaules kausa ieguvēja Spānija, kurai seko Argentīna. Trešā joprojām ir Francija, ceturto vietu saglabā Anglija, bet no septītās uz piekto vietu pakāpusies Maroka, kas apsteigusi Portugāli un Brazīliju. Astotajā pozīcijā joprojām ir Beļģija, devītajā - Nīderlande, bet labāko desmitnieku noslēdz Kolumbija.