Pasaules un olimpisko čempioni maratonā bargi diskvalificē par dopinga lietošanu
Paziņots piespriestais sods Kenijas garo distanču skrējējai Peresai Jepčirčirai, kuru augustā pieķēra dopinga lietošanā.
Titulētā Kenijas vieglatlētikas garo distanču skrējēja Peresa Jepčirčira par dopinga lietošanu saņēmusi trīs gadu diskvalifikāciju, ceturtdien paziņoja Vieglatlētikas integritātes vienība (AIU). Augusta beigās pirms Sidnejas maratona ņemtajās dopinga analīzēs tika atrastas eritropoetīna (EPO) pēdas.
33 gadus vecā Jepčirčira ir pašreizējā pasaules čempione un 2021. gada Tokijas olimpisko spēļu čempione. Šogad viņa uzvarēja jau minētajā Sidnejas maratonā, tomēr ceturtdien sacensību rīkotāji paziņoja, ka par uzvarētāju pasludināta otrās vietas ieguvēja kenijiete Irīne Čeptai, kura no savas tautietes Jepčirčiras atpalika gandrīz trīs minūtes.
Jepčirčira karjeras laikā uzvarējusi prestižajos Londonas, Bostonas un Ņujorkas maratonos, bet 2023. gadā Rīgā pasaules čempionātā skriešanā Jepčirčira izcīnīja zelta medaļu pusmaratonā.